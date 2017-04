Star Wars: Sam Esmail da Mr. Robot allo spin-off su Obi-Wan Kenobi?

Dopo le uscite di Star Wars: Il risveglio della forza e Rogue One: A Star Wars Story, la Disney è ufficialmente a metà della nuovissima era post George Lucas. Con l'arrivo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi a fine anno, lo spin-off su Han Solo nel 2018 e Star Wars: Episode IX diretto da -Colin Trevorrow nel 2019, i fan iniziano a chiedersi cosa è lecito aspettarsi per gli anni a seguire e oggi finalmente qualcosa inizia a muoversi, anche se la notizia va presa con le pinze.

Nel 2020 vedremo sullo schermo un nuovo capitolo della Star Wars Anthology, dopo Rogue One e Han Solo, e il primo nome legato a questo progetto è quello di Sam Esmail, il creatore della fortunata serie tv Mr. Robot, che pare sia in trattative con la Lucasfilm per uno spin-off su Obi-Wan Kenobi o su Boba Fett. Kathleen Kennedy, presidente della casa di produzione, ha confermato che durante l'estate ci sarà un annuncio su questa misteriosa pellicola prevista per il 2020.

