Star Wars: i titoli degli episodi 7 e 8 formano una frase?

Dopo l'annuncio ufficiale del titolo dell'ottavo capitolo della saga, Star Wars: The Last Jedi, i fan hanno iniziato ad avanzare alcune ipotesi.

Una delle teorie più interessanti riguarda un potenziale indizio legato alla trama che appare se si accostano i titoli originali dei due primi tasselli che compongono la nuova trilogia: The Force Awakens The Last Jedi (La Forza Risveglia l'ultimo Jedi).

Nell'introduzione del film diretto da J.J. Abrams era specificato che Luke Skywalker veniva considerato l'ultimo cavaliere jedi rimasto in vita, tuttavia i fan hanno sottolineato che se la produzione avesse deciso di formare una frase con i titoli dei lungometraggi si dovrebbe escludere che il protagonista della storia sia il personaggio interpretato da Mark Hamill perché non potrebbe essere "risvegliato", essendo già attivo da tempo.

L'ultimo jedi a cui farebbe riferimento il titolo potrebbe quindi essere Rey, Kylo Ren o Leia, considerando quanto accaduto nel settimo episodio e il fatto che Yoda, nei film originali, aveva dichiarato che la Forza scorreva forte nella sua famiglia e Luke avrebbe dovuto tramandare i suoi insegnamenti.

Rey, in Il Risveglio della Forza, ha dimostrato di avere delle caratteristiche che la rendono una potenziale jedi, mentre Kylo, figlio di Leia, è per ora passato al lato oscuro. Leia, infine, essendo figlia di Anakin potrebbe essere coinvolta in questo "risveglio", considerando inoltre il fatto che la Lucasfilm aveva parlato di una parte molto più importante per Carrie Fisher nel nono episodio.

Per ora, tuttavia, ogni ipotesi rimane tale e non resta che attendere qualche nuova anticipazione per scoprire se c'è qualcosa di vero nelle idee dei fan.

L'ottavo episodio della saga, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast annunciato l'arrivo di Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Star Wars: The Last Jedi uscirà nelle sale il 15 dicembre 2017.

