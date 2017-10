Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson: "Non guardate il trailer!"

Nelle ore in cui il trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi stava per essere diffuso, il regista Ryan Johnson si è divertito a giocare con i fan invitandoli sui social a non guardare il trailer del film se vogliono arrivare al cinema il 13 dicembre con lo sguardo vergine.

Il regista ha ingaggiato una guerra personale contro gli spoiler e le anticipazioni troppo esplicite, ma ha ammesso di essere debole visto che in realtà lui i trailer li guarda tutti. Perciò ha scritto su Twitter: "Sono diviso. Se volete arrivare al cinema senza sapere niente, evitate assolutamente di guardare il trailer. Ma è bello!."

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it.



But it's gooooood..... https://t.co/Y29K5yz8i4 — Rian Johnson (@rianjohnson) 8 ottobre 2017

FWIW: I love that there are folks who want to come into a movie clean, I think that's awesome. Me, I'm a weak man. I watch ALL THE TRAILERS — Rian Johnson (@rianjohnson) 9 ottobre 2017

FORGET EVERYTHING I SAID AND WATCH IT WATCH IT WATCH IT https://t.co/itreyIVN8A — Rian Johnson (@rianjohnson) 10 ottobre 2017

