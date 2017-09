Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Mark Hamill vorrebbe interpretare una versione malvagia di Luke Skywalker!

Durante un'intervista Mark Hamill ha dichiarato il suo desidero di interpretare una versione malvagia del suo iconico personaggio, Luke Skywalker.

Star Wars: Il risveglio della forza non ha richiesto un grande impegno da parte dell'attore che compare solo in un breve ma importante cameo e sono dunque due anni ormai che i fan vogliono sapere cosa è veramente successo a Luke dopo gli eventi della Battagli di Endor.

Hamill ha scherzato ricordando l'attesa dello script per l'episodio VIII Star Wars: Gli ultimi Jedi e immaginando un altro gemello Skywalker con forti inclinazioni verso il lato oscuro, la star di Guerre stellari ha affermato: "Oh ragazzi, mi piacerebbe moltissimo interpretare il mio gemello cattivo! Sarebbe fantastico perchè potremmo far finta che sia il Luke per tutto il film! A quel punto potrei uccidere un personaggio e la gente non saprebbe più che pensare fino a quando ovviamente, non compare a risolvere la situazione il vero buon Luke!"

E' evidente che Mark Hamill durante le riprese de Il Risveglio della Forza ha avuto molto tempo per pensare a possibili risvolti per il futuro della nuova trilogia, ma la sua vacanza (o esilio su Ahch-To) è finita e in Episodio VIII Luke avrà un ruolo decisamente più centrale. Non ci resta dunque che aspettare, Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà il 13 Dicembre 2017.

