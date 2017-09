Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il nuovo trailer uscirà il 9 ottobre?

Galeotti i social! La star di Star Wars: Gli ultimi Jedi Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, avrebbe diffuso un misterioso tweet che potrebbe preludere all'arrivo di un nuovo trailer del secondo atteso capitolo della trilogia di Star Wars. Hamill avverte i fan di guardare il football su ABC la sera del 9 ottobre per "nessuna ragione in particolare". Il tweet sarebbe poi stato cancellato. Cosa accadrà il 9 ottobre? Il trailer verrà davvero diffuso nella data prevista o Hamill ha fatto il passo più lungo della gamba diffondendo un annuncio che non avrebbe dovuto?

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi ripartirà là dove si era chiuso Star Wars: Il risveglio della forza, con l'incontro tra Rey (Daisy Ridley) e Luke Skywalker.

Nel cast del nuovo episodio ritroveremo Carrie Fisher, scomparsa dopo aver concluso le riprese, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Benicio Del Toro, Andy Serkis e Oscar Isaac.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi approderà nei cinema italiani il 13 dicembre.

