Star Wars: Episode VIII, secondo Adam Driver il film "sarà impressionante"

Cristiano Ogrisi

Ora che Rogue One: A Star Wars Story è stato rilasciato, la Lucasfilm deve occuparsi di Star Wars: Episode VIII, uno dei titoli di punta del 2017. Gli studios stanno tenendo privata ogni informazione a riguardo, ma qualche indiscrezione inizia a trapelare, come il fatto che Luke Skywalker abbia qualche compagnia particolare sul pianeta Anch-To.

Il cast è probabilmente entusiasta quanto il pubblico nel vedere il risultato sul grande schermo, primo tra tutti Adam Driver. Nel passato l'attore ha spiegato quant'è stato fortunato a entrare nella troupe del franchise e ha lodato l'ambiguità e il tono del regista Rian Johnson.

In un'intervista al Daily Beast, l'interprete di Kylo Ren ha elogiato il regista e il suo approccio alla saga:

"Davvero, è un regista brillante. Ha scritto anche la sceneggiatura, ha capito quant'è importante l'ambiguità e la ricchezza di sfumature. Ha scritto qualcosa che credo sia davvero notevole."

J.J. Abrams, regista del settimo capitolo, ha detto che dopo aver letto la sceneggiatura di Star Wars VIII avrebbe voluto girarlo lui stesso. I fan dovranno aspettare per iniziare a vedere qualcosa: la produttrice Kathleen Kennedy ha affermato che la promozione inizierà probabilmente da primavera 2017 per dare tutto lo spazio possibile a Rogue One.

