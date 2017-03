Seoul Station - Clip esclusiva dello zombie horror d'animazione coreano

Mentre scende la sera su Seoul, alla stazione dei treni si aggira un anziano senzatetto agonizzante per un morso sul collo. Non è che uno dei focolai della terribile epidemia che si sta diffondendo in città: chiunque viene morso da un individuo già infetto si trasformerà in uno zombie. Mentre il panico prende il sopravvento e le autorità si dimostrano incapaci di fronteggiare la situazione, una ragazza sola lotta per mettersi in salvo.

Arriva dall'Oriente la nuova raccapricciante ondata di zombie. Mercoledì 29 marzo la Notte Horror del Florence Korea Film Fest sarà animata dall'anteprima italiana di Seoul Station, prequel animato di Train to Busan diretto da Yeon Sang-ho.

Di seguito trovate la prima raccapricciante clip esclusiva, un assaggio di orrore solo su Movieplayer.it.

