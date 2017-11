Polaroid: l'arrivo nelle sale è stato nuovamente posticipato

La distribuzione del film horror Polaroid, un progetto prodotto da Weinstein Co./Dimension Films, è stata posticipata a data da destinarsi, dopo essere già stata spostata dal 25 agosto al 22 novembre. Per ora non è chiara la situazione del progetto, il cui destino potrebbe essere in sospeso a causa dei recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolto Harvey Weinstein.

Il lungometraggio, ispirato al cortometraggio del regista norvegese Lars Klevberg, è prodotto da Roy Lee e Chris Bender (The Ring).

La sceneggiatura è stata scritta da Blair Butler e fanno parte del cast Kathryn Prescott, Mitch Pileggi, Grace Zabriskie, Tyler Young, Keenan Tracey, Samantha Logan, Priscilla Quintana, Madelaine Petsch e Javier Botet.

Il film racconterà la storia della solitaria studentessa del liceo Bird Fitcher, inconsapevole dell'esistenza di segreti oscuri legati alla fotocamera Polaroid che trova per caso. Successivamente la giovane scoprirà che chi viene immortalato va incontro a un tragico destino.

