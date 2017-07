Justice League: un problema "coi baffi" per Henry Cavill e 25 milioni per le nuove riprese

La Warner Bros sembra abbia investito venticinque milioni di dollari per le riprese aggiuntive di Justice League che impegneranno il cast e la troupe, a Londra e Los Angeles, per un totale di due mesi.

Lo studio sta investendo quindi una cifra di molto superiore al previsto, abitualmente intorno ai 6-10 milioni di dollari per un impegno sul set di un paio di settimane.

Alcuni dei protagonisti, come Ezra Miller e Henry Cavill, hanno inoltre avuto qualche problema a causa dei loro impegni sul set di Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 e Mission: Impossible 6. Oltre a dover recitare in entrambi i progetti in contemporanea, la Paramount sembra si sia rifiutata di concedere all'interprete di Superman la possibilità di radersi i baffi che ha dovuto farsi crescere per il sesto capitolo della saga action, costringendo la produzione del film della DC a rimuoverli digitalmente in post-produzione.

Una fonte di Variety ha inoltre rivelato che Joss Whedon non otterrà il ruolo di co-regista, avendo invece nei credits probabilmente un ruolo di produttore o sceneggiatore.

Le riprese aggiuntive sembra siano state usate per migliorare i dialoghi e sequenze che legheranno alcuni dei momenti già girati da Zack Snyder.

