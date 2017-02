Jackie: la nostra videorecensione del film (VIDEO)

Valerio Di G.

La nuova videorecensione di Movieplayer.it vi porta alla scoperta del nuovo film di Pablo Larrain, Jackie, adesso in sala. Il regista cileno, dopo aver firmato lo splendido Neruda, torna a sovvertire i canoni del genere biografico raccontando un altro personaggio a dir poco iconico. Jackie è la storia Jacqueline Kennedy, First Lady moglie del 35º presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, qui interpretata magistralmente da Natalie Portman che per questo ruolo si è aggiudicata una nomination agli Oscar 2017. Il film di Larrain si concentra su un periodo storico ben preciso, quello subito dopo l'attentato al Presidente Kennedy, andando così a delinerare un ritratto intenso e psicologico della donna dietro il mito. Ce ne parla Alessia Starace in questo video!

