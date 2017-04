Il Signore degli Anelli: il 25% dei giovani finge di aver letto il romanzo di Tolkien

J.R.R. Tolkien ha iniziato a lavorare al seguito del suo amato libro per piccoli Lo Hobbit solo qualche mese dopo la sua pubblicazione. Scrivere quel sequel è stata un'odissea, infatti Il signore degli anelli è stato terminato in dodici anni, per poi uscire sei anni dopo la sua conclusione. La storia, edita in tre volumi, è rimasta incredibilmente popolare e ha ispirato musica, giochi, altri libri e soprattutto film. Prima un film animato nel 1978, poi la storica trilogia di Peter Jackson, un incredibile successo, nominata per 30 volte agli Oscar, con 17 statuette portate a casa. Ma quanti giovani hanno davvero letto la saga di Tolkien?

Leggi anche:

L'organizzazione inglese The Reading Society ha indagato le abitudini di lettura di 2000 cittadini inglesi e il 25% delle persone inserite nella fascia 18-24 ha affermato di aver letto tutto Il signore degli anelli, quando in verità hanno solo visto i film. Romanzo e pellicola sono sempre piuttosto diversi, essendo forme d'arte differenti ci sarà sempre almeno una perdita di qualche dettaglio, è impossibile contenere tutti gli eventi in un film e mantenere una durata accettata dalle case di distribuzione. Secondo il sondaggio, il 41% degli adulti ha ammesso di mentire sulle cose che leggono. Il signore degli anelli è il secondo romanzo che più si finge di aver letto, battuto solamente dalla serie di James Bond di Ian Fleming. In questa bizzarra classifica sono presenti anche Il Codice Da Vinci, Hunger Games, Le cronache di Narnia, Il mago di Oz e Il padrino.

Leggi anche: Speciale Il signore degli anelli: 15 anni dopo, la via prosegue senza fine

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Signore degli Anelli: il 25% dei giovani finge...