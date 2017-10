I peggiori incubi di Halloween: ecco il cofanetto ideale per la notte più spaventosa dell'anno

Tre grandi cult di Midnight Factory riuniti in un unico, imperdibile cofanetto. In occasione di Halloween e della festa più terrificante dell'anno, dalle fucine della Fabbrica del Male targata Koch Media arriva un'edizione speciale in cofanetto denominata I peggiori incubi di Halloween. Il cofanetto uscirà il 26 ottobre e conterrà tutti i film a tema Halloween targati Midnight Factory: Tales of Halloween, Holidays e Halloween Night. Tre cult in un unico cofanetto da collezione, disponibile in formato DVD e Blu-Ray, e impreziosito dal packaging esclusivo disegnato con la collaborazione dello studente dell'Istituto IAAD Lorenzo Colamonico.

Lo spirito delle feste è il tema che accomuna i racconti dell'orrore di Holidays, firmati da alcuni dei registi più visionari del cinema americano del Duemila. Da un diabolico coniglietto pasquale a un macabro regalo per San Valentino, emergono gli aspetti più contorti e sovversivi che ogni festa comandata porta con sé. Dieci, invece, le storie di Tales of Halloween che si intrecciano durante la notte del 31 ottobre in un sobborgo americano, dove ghoul, folletti, alieni e assassini appaiono solo per una notte per terrorizzare gli ignari residenti. Al centro della vicenda di Halloween Night cinque amici che intraprendono un viaggio in camper attraverso l'America, pronti a documentare con le loro videocamere le più spaventose attrazioni di Halloween degli Stati Uniti. Cercando di vivere un autentico e agghiacciante spavento nella notte del 31 ottobre, iniziano a visitare le "Case del terrore" meno conosciute. Proprio quando la loro ricerca sembra raggiungere un vicolo cieco, eventi strani e inquietanti cominciano ad accadere e diventa chiaro che l'orrore che cercavano ha trovato loro. Li aspetta una notte molto più horror di quella attesa.

Per una maratona cinefila di Halloween targata Midnight Factory non c'è che l'imbarazzo della scelta. Tra le novità fresche di fabbrica l'attesissimo horror coreano Train to Busan disponibile dal 12 ottobre in un'imperdibile edizione limitata in DVD e Blu-Ray, entrambe corredate da 2 dischi: oltre al film, l'edizione conterrà anche l'anime "Seoul Station", prequel del lungometraggio, entrambi realizzati da Sang-ho Yeon. In uscita il 26 ottobre Under the Shadow un'edizione tutta da collezionare disponibile sempre in edizione limitata DVD e Blu-Ray, entrambi corredati da un booklet esclusivo.

Tantissimi i titoli per chi vuole trascorrere la notte delle streghe in compagnia dell'uomo nero. Come il terrificante The Bye Bye Man, già disponibile in DVD e Blu-Ray, oppure la saga di Sinister, già disponibile in cofanetto DVD e Blu-Ray contenente entrambi i film o ancora Babadook, già disponibile in DVD e Blu-Ray.

