I Am Not Your Negro aprirà il 27° Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina

Sarà I Am Not Your Negro di Raoul Peck il film di apertura del 27° Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina. Il film - candidato all'Oscar come Miglior Documentario e Premio del Pubblico alla Berlinale nella sezione Panorama - sarà proposto in anteprima italiana lunedì 20 marzo ore 20.30, all'Auditorium San Fedele di Milano alla presenza del regista. I Am Not Your Negro è distribuito in Italia da Feltrinelli Real Cinema in collaborazione con Wanted, in sala dal 22 marzo.

Raccontato con le parole di James Baldwin dal testo del suo ultimo progetto letterario rimasto incompiuto e con rare immagini di repertorio, I Am Not Your Negro esplora il tema complesso e difficile delle relazioni razziali negli Stati Uniti attraverso i ricordi di Baldwin e dei leader che hanno combattuto per i diritti civili: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King.

Guidato dalla voce narrante di Samuel L. Jackson, Raoul Peck evita la retorica svelando un volto inedito di un'America che deve cominciare a fare i conti con la giustizia e la democrazia davvero uguale per tutti

