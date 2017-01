I Am Not Your Negro: il trailer del documentario diretto da Raoul Peck

La Magnolia Pictures ha diffuso un nuovo trailer del documentario I Am Not Your Negro, diretto da Raoul Peck. Il progetto completa il lavoro iniziato dallo scrittore James Baldwin, morto nel 1987, e racconterà la storia delle lotte razziali avvenute in America.

Il regista ha utilizzato gli appunti scritti per il libro mai pubblicato da Baldwin in cui si affrontavano anche le morti di Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Il lungometraggio è stato quindi ideato per offrire una nuova prospettiva all'importanza sociale della narrazione degli eventi legati alle tematiche razziali.

Samuel L. Jackson è la voce narrante del film, distribuito nelle sale americane il 9 dicembre solo a New York e Los Angeles, prima di essere proposto nelle altre città americane a partire dal 3 febbraio. La PBS trasmetterà inoltre il documentario nei prossimi mesi.

Ecco il trailer:

