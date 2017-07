Chaos Walking: svelata la sinossi del film con Daisy Ridley e Tom Holland

La Lionsgate ha annunciato la data di distribuzione nelle sale americane e la sinossi ufficiale di Chaos Walking, con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley.

Il film arriverà nei cinema l'1 marzo 2019 e la regia dell'adattamento dei romanzi di Patrick Ness, autore anche della sceneggiatura, sarà di Doug Liman.

La trama rivela:

Todd Hewitt vive in un remoto pianeta del Nuovo Mondo - una nuova speranza per l'umanità fino a quando non viene colpito dal virus chiamato The Noise, situazione che causa la possibilità di immergersi nei pensieri di ogni persona. La situazione porta alla follia molte persone fino a quando Todd compie una scoperta nascosta e silenziosa: c'è una ragazza chiamata Viola che potrebbe essere la chiave per rivelare i molti segreti del Nuovo Mondo. I due improbabili compagni di viaggio sono costretti a compiere insieme un'incredibile avventura in un pianeta inesplorato, cercando di fuggire e nascondersi in un ambiente in cui si sente tutto e ogni movimento viene visto, scoprendo entrambi la verità sulle vite che si sono lasciati alle spalle e il mondo spettacolare che hanno imparato a chiamare casa.

