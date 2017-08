Chaos Walking: Nick Jonas nel cast del film con Tom Holland e Daisy Ridley

Il cast del film Chaos Walking, tratto dal romanzo di Patrick Ness, si è arricchito con la presenza del cantante e attore Nick Jonas (Jumanji: Benvenuti nella giungla).

Il ruolo che gli è stato affidato è quello di Davy Prentiss Jr., un soldato che fa parte dell'esercito guidato da suo padre, il Maggiore Prentiss (Mads Mikkelsen). Il giovane diventerà però geloso del legame che si stabilisce tra il militare e il giovane Todd Hewitt, protagonista affidato all'attore Tom Holland.

Fanno parte del cast anche Daisy Ridley, Demián Bichir nella parte di Bene e Kurt Sutter che sarà Cillian.

Alla regia ci sarà Doug Liman e la storia racconterà quello che accade al giovane Todd Hewitt, un ragazzo che vive in un remoto pianeta del Nuovo Mondo - una nuova speranza per l'umanità fino a quando non viene colpito dal virus chiamato The Noise, situazione che causa la possibilità di immergersi nei pensieri di ogni persona. La situazione porta alla follia molte persone fino a quando Todd compie una scoperta nascosta e silenziosa: c'è una ragazza chiamata Viola che potrebbe essere la chiave per rivelare i molti segreti del Nuovo Mondo. I due improbabili compagni di viaggio sono costretti a compiere insieme un'incredibile avventura in un pianeta inesplorato, cercando di fuggire e nascondersi in un ambiente in cui si sente tutto e ogni movimento viene visto, scoprendo entrambi la verità sulle vite che si sono lasciati alle spalle e il mondo spettacolare che hanno imparato a chiamare casa.

Home News Chaos Walking: Nick Jonas nel cast del film con...