Box Office USA: l'horror "Auguri per la tua morte" in vetta alla classifica

Universal Pictures e Blumhouse Productions festeggiano l'ennesimo successo. All'uscita nelle sale americane l'horror low budget Auguri per la tua morte conquista la vetta della classifica degli incassi con un incasso di 26,5 milioni da 3.149 sale, segnando una media per sala di 8.415 dollari. Il film, nei cinema italiani a partire dal 9 novembre, racconta la storia di una studentessa del college (Jessica Rothe) costretta a rivivere il giorno in cui è stata uccisa fino a quando non scoprirà l'identità del killer. Il film, costato solo 4,8 milioni, ha già incassato oltre 31 milioni complessivi.

Auguri per la tua morte scalza dalla vetta Blade Runner 2049 che scivola in seconda posizione incassando altri 15,1 milioni per un totale di 60,6 milioni raccolti in due settimane. A livello internazionale il film di Denis Villeneuve incassa altri 29,3 milioni da 14.500 sale arrivando a un totale complessivo di 158,6 milioni.

In terza posizione fa il suo debutto l'action thriller STXfilms The Foreigner, diretto da Martin Campbell e interpretato dalle star Jackie Chan e Pierce Brosnan. Il film racconta quello che accade all'umile uomo d'affari londinese Quan (Chan), il cui passato emerge con violenza dopo che la figlia gli viene tolta a causa di un inspiegabile atto terroristico motivato dalla politica. Nel cercare l'identità dei colpevoli, Quan si ritrova alle prese con un membro del governo britannico (Brosnan), il cui passato potrebbe contenere degli indizi legati all'identità dei killer. Un incasso di 12,8 milioni da 2.515 sale con una media per sala di 5.105 dollari. A livello internazionale The Foreigner ha già incassato 88 milioni e punta all'obiettivo dei 100 milioni a fronte di un costo di 35 milioni.

It scivola in quarta posizione. L'horror tratto dal classico di Stephen King incassa altri 6 milioni di dollari che lo portano a un totale di 315 milioni.

Leggi anche: It: perché il capolavoro di Stephen King è uno dei migliori romanzi della nostra epoca

Alle spalle di It resiste nella top 5 il romance ad alta quota Il domani tra di noi, interpretato da Idris Elba e Kate Winslet. La pellicola targata 20th Century Fox incassa altri 5,7 milioni per un totale di 20,5 milioni. Il film, diretto da Hany Abu-Assad, i apre quando un aereo da turismo cade sulle montagne innevate dello Utah. Ha solo due passeggeri a bordo: un ortopedico di trentanove anni, Ben Payne, e una giornalista di trentaquattro, Ashley Knox. Lui ha fretta di tornare a casa per fare pace con la moglie con la quale aveva litigato, lei è una scrittrice di successo in procinto di sposarsi. Il volo che avrebbero dovuto prendere a Salt Lake City per Denver è stato annullato per l'arrivo di una tempesta e Ben aveva noleggiato un aereo privato, offrendo un passaggio alla ragazza conosciuta all'aeroporto. Ben e Ashley sopravvivono, ma la ragazza si frattura il femore. Nelle montagne tempestose i due, accompagnati dal cane del pilota, devono affrontare una situazione al limite della sopravvivenza.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: l'horror "Auguri per la tua...