Baywatch, negli USA sarà vietato ai minori non accompagnati!

Dwayne Johnson e Zac Efron sono protagonisti delle nuove avventure del gruppo di bagnini al centro della storia di Baywatch. Fanno parte del cast anche Jon Bass, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera.

Baywatch arriverà nei cinema italiani il 1 giugno 2017 e Johnson, che interpreta Mitch Buchanan, il personaggio reso famoso da David Hasselhoff, ha promesso una versione più "stimolante" della classica serie con Hasselhoff e Pamela Anderson. Infatti è di oggi la notizia che il film è stato contrassegnato dal bollino R, che in America indica il divieto d'ingresso ai minori di 17 anni non accompagnati, per "linguaggio, contenuto sessuale esplicito e nudità".

Paramount's BAYWATCH is finally giving the people what they want--Rated R for language throughout, crude sexual content, and graphic nudity.