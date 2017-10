120 Battiti Al Minuto: la nostra videorecensione del film!

La nuova videorecensione di Movieplayer.it ci porta alla scoperta di 120 battiti al minuto, il film di Robin Campillo vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2017.

Con grande equilibrio e sensibilità il regista di Eastern Boys mette in scena una storia carica di umanità e attivismo politico. 120 Battiti al Minuto è ambientato negli anni '90 e racconta l'importante impegno di Act Up, organizzazione di attivisti che ha lavorato per portare l'attenzione sull'Aids e sulle conseguenze di questo terribile virus.

Tra i tanti talenti del ricco ensamble attoriale troviamo Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adele Haenel e Antoine Reinartz. A parlarci meglio del film è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

