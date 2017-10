Corsa all’Oscar 2018: la nostra lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Dopo il colpo di scena dell'ultima notte degli Oscar, con Moonlight che ha strappato di mano (letteralmente!) a La La Land la statuetta come miglior film, a dispetto di tutti i pronostici, anche quest'anno vogliamo lanciarci nell'impresa semi-impossibile di anticipare le tendenze dell'Academy e i possibili twist che potrebbero caratterizzare pure la prossima "stagione dei premi".

Pertanto, a conclusione dei Festival di Venezia, Telluride e Toronto e con l'inizio dell'autunno (per tradizione il periodo più 'caldo' per i titoli con ambizioni da Oscar), è giunto il momento di inaugurare le nostre classifiche dei potenziali contendenti per le categorie più prestigiose degli Academy Award: classifiche che saranno modificate con cadenza mensile o quasi, in modo da tenervi aggiornati sugli sviluppi e le novità della awards season e sull'esito dei numerosi precursors, ovvero gli altri premi cinematografici assegnati a partire da dicembre (mentre la cerimonia per la novantesima edizione degli Oscar è fissata per il 4 marzo).

Di seguito, ecco dunque le previsioni commentate su film, registi ed interpreti con maggiori chance di aggiudicarsi una candidatura ai prossimi Academy Award; e a differenza dell'anno scorso, questa volta vi proponiamo da subito anche le classifiche dedicate agli attori e alle attrici supporter, quasi sempre le categorie su cui è più difficile esprimersi con tanto anticipo. Buona lettura, dunque, e ovviamente in bocca al lupo ai vostri (e ai nostri) beniamini...

Miglior Film

17 ottobre: Cinque titoli, al momento, hanno messo sotto pesante ipoteca un posto nella corsa all'Oscar per il miglior film, che potrà includere fra i cinque e i dieci candidati: si tratta del fenomeno Dunkirk (a nostro avviso, l'attuale frontrunner) e di quattro titoli apprezzatissimi in ambito festivaliero, ovvero la storia d'amore a tinte fantasy The Shape of Water (Leone d'Oro a Venezia), il biopic storico L'ora più buia, la love story omosessuale Chiamami col tuo nome e la black comedy Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Premio del Pubblico a Toronto). Il kolossal di fantascienza Blade Runner 2049 ha entusiasmato la critica ma si è rivelato una delusione a livello commerciale, mentre rimangono alcune grandi incognite, fra cui il dramma giornalistico The Post, che almeno sulla carta è comunque uno dei titoli più forti dell'annata, e il musical The Greatest Showman. Da non sottovalutare, inoltre, alcune pellicole già uscite da diversi mesi negli USA e forti di una vasta popolarità, come la commedia sentimentale The Big Sick e l'horror campione d'incassi Scappa - Get Out.

1) Dunkirk (Christopher Nolan)

2) The Shape of Water (Guillermo del Toro)

3) L'ora più buia (Joe Wright)

4) The Post (Steven Spielberg)

5) Chiamami col tuo nome (Luca Guadagnino)

6) Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)

7) Mudbound (Dee Rees)

8) The Big Sick (Michael Showalter)

9) Get Out (Jordan Peele)

10) Lady Bird (Greta Gerwig)

11) Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve)

12) Wind River (Taylor Sheridan)

13) The Greatest Showman (Michael Gracey)

14) Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

15) La battaglia dei sessi (Jonathan Dayton, Valerie Faris)

Miglior Regista

17 ottobre: E grazie alla stupefacente messa in scena di Dunkirk, l'inglese Christopher Nolan si prepara finalmente a ricevere la sua prima nomination all'Oscar come miglior regista. Una prima candidatura in questa categoria sembra essere a portata di mano anche per Guillermo del Toro con The Shape of Water e Joe Wright con L'ora più buia, mentre il posto del 'veterano' potrebbe essere occupato dal grande Steven Spielberg. E se l'Academy si lascerà conquistare da Chiamami col tuo nome, aspettiamoci di trovare nella cinquina dei migliori registi pure l'italiano Luca Guadagnino.

1) Christopher Nolan, Dunkirk

2) Guillermo del Toro, The Shape of Water

3) Joe Wright, L'ora più buia

4) Steven Spielberg, The Post

5) Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome

6) Dee Rees, Mudbound

7) Martin McDonagh, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

8) Denis Villeneuve, Blade Runner 2049

9) Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

10) Taylor Sheridan, Wind River

Miglior Attore

17 ottobre: Ad essere emerso dai festival autunnali come l'indiscusso frontrunner nella competizione come miglior attore è il britannico Gary Oldman, mimetico interprete di Winston Churchill ne L'ora più buia. Le ottime recensioni ricevute giocano inoltre in favore del Jake Gyllenhaal di Stronger e del giovanissimo Timothée Chalamet di Chiamami col tuo nome, che dovranno confrontarsi con due giganti della recitazione quali Daniel Day-Lewis e Tom Hanks (i cui film, però, non sono stati ancora presentati alla stampa). Andrew Garfield, invece, dovrà fare molta fatica per tornare in competizione per l'Oscar dopo appena un anno, data la gelida accoglienza di critica e pubblico per il suo film Ogni tuo respiro.

1) Gary Oldman, L'ora più buia

2) Jake Gyllenhaal, Stronger

3) Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

4) Tom Hanks, The Post

5) Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome

6) Hugh Jackman, The Greatest Showman

7) Andrew Garfield, Ogni tuo respiro

8) Steve Carell, Last Flag Flying

9) Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq

10) Jeremy Renner, Wind River

Miglior Attrice

17 ottobre: Il successo raccolto ai festival delle scorse settimane dovrebbe garantire una sicura nomination come miglior attrice almeno per la Sally Hawkins di The Shape of Water e per l'inarrestabile Frances McDormand di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ma a partire lanciatissime grazie al consenso festivaliero sono anche Annette Bening per il biopic Film Stars Don't Die in Liverpool, la "campionessa in carica" Emma Stone per il film sportivo La battaglia dei sessi e Saoirse Ronan per la commedia indie Lady Bird. Abbiamo imparato inoltre che scommettere contro Meryl Streep è sempre un grave errore, mentre un altro "mostro sacro", Glenn Close, dovrà aspettare l'anno prossimo: la sua prova in The Wife ha entusiasmato i critici a Toronto, ma arriverà nelle sale nel 2018.

1) Sally Hawkins, The Shape of Water

2) Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

3) Annette Bening, Film Stars Don't Die in Liverpool

4) Meryl Streep, The Post

5) Emma Stone, La battaglia dei sessi

6) Saoirse Ronan, Lady Bird

7) Jessica Chastain, Molly's Game

8) Kate Winslet, Wonder Wheel

9) Margot Robbie, I, Tonya

10) Judi Dench, Vittoria e Abdul

Miglior Attore Supporter

17 ottobre: Difficile elaborare previsioni attendibili con tanto anticipo in questa categoria, ma i festival di Venezia e Toronto ci hanno consegnato tre interpreti con tutte le carte in regola per strappare una nomination: il sopraffino Richard Jenkins di The Shape of Water, l'esilarante poliziotto Sam Rockwell di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Ben Mendelsohn, sovrano d'Inghilterra ne L'ora più buia. Fra gli altri potenziali contendenti figurano veterani come Michael Stuhlbarg e Willem Dafoe, mentre l'attore rivelazione potrebbe essere il giovane Jason Mitchell, uno dei co-protagonisti del dramma Mudbound.

1) Richard Jenkins, The Shape of Water

2) Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

3) Willem Dafoe, The Florida Project

4) Michael Stuhlbarg, Chiamami col tuo nome

5) Jason Mitchell, Mudbound

6) Ben Mendelsohn, L'ora più buia

7) Steve Carell, La battaglia dei sessi

8) Mark Rylance, Dunkirk

9) Armie Hammer, Chiamami col tuo nome

10) Idris Elba, Molly's Game

Miglior Attrice Supporter

17 ottobre: Tre eccentrici ruoli 'materni' in tre commedie saranno i capofila della corsa all'Oscar come miglior attrice supporter? Per ora è questa l'impressione, in virtù delle lodi raccolte da Allison Janney per I, Tonya, da Laurie Metcalf per Lady Bird e da Holly Hunter per The Big Sick. E in una categoria in cui al momento si stanno distinguendo soprattutto delle veterane, a puntare a una candidatura potrebbero essere pure Kristin Scott Thomas nei panni della signora Churchill ne L'ora più buia, la beniamica dell'Academy Octavia Spencer e Melissa Leo, madre superiora ultraconservatrice nel dramma religioso Novitiate.

1) Allison Janney, I, Tonya

2) Laurie Metcalf, Lady Bird

3) Holly Hunter, The Big Sick

4) Kristin Scott Thomas, L'ora più buia

5) Tatiana Maslany, Stronger

6) Octavia Spencer, The Shape of Water

7) Melissa Leo, Novitiate

8) Mary J. Blige, Mudbound

9) Carey Mulligan, Mudbound

10) Michelle Williams, The Greatest Showman

Miglior Film d'Animazione

17 ottobre: Annata apparentemente piuttosto fiacca, quest'anno, per l'Oscar al miglior film d'animazione, fra l'altro con un nuovo sistema di voto (analogo a quello per l'Oscar al miglior film) che rischia di favorire i titoli più mainstream a scapito di pellicole straniere e di opere più sofisticate. La Pixar è ancora in attesa di dar fuoco alle polveri con Coco , sulla carta il potenziale favorito, mentre la Fox risponderà con Ferdinand e la Warner Animation proverà a prendersi una rivincita con Lego Batman - Il film (tre anni fa il precedente The Lego Movie era stato clamorosamente snobbato). Fra i possibili outsider occhi puntati su The Breadwinner, duro racconto di formazione nell'Afghanistan dei nostri giorni.

1) Coco

2) Ferdinand

3) The Breadwinner

4) Lego Batman - Il film

5) Loving Vincent

6) Cattivissimo me 3

7) Captain Underpants

8) Psychonauts: The Forgotten Children

9) La jeune fille sans mains

10) Ballerina

Miglior Film Straniero

17 ottobre: Nonostante i cinque mesi d'anticipo, quest'anno per l'Oscar al miglior film straniero siamo pronti a scommettere su una riscossa della Francia con 120 battiti al minuto di Robin Campillo, ritratto della comunità omosessuale ai tempi della crisi dell'AIDS, accolto con entusiasmo al Festival di Cannes e vincitore del Gran Premio della Giuria. Il regista russo Andrei Zvyagintsev dovrebbe tornare in competizione agli Oscar con il dramma familiare Loveless, mentre il Cile schiera Una donna fantastica di Sebastian Lelio, ritratto di una donna transessuale impegnata a difendere i propri diritti. Fra i potenziali concorrenti segnaliamo anche lo svedese The Square, Palma d'Oro a Cannes 2017, e Per primo hanno ucciso mio padre, film Netflix selezionato come rappresentante della Cambogia e diretto da Angelina Jolie; l'Italia ha appena scelto A Ciambra del giovane Jonas Carpignano, ma per ora la strada è tutta in salita...

1) 120 battiti al minuto (Francia)

2) Loveless (Russia)

3) Una donna fantastica (Cile)

4) The Square (Svezia)

5) L'insulto (Libano)

6) Per primo hanno ucciso mio padre (Cambogia)

7) In the Fade (Germania)

8) Verano 1993 (Spagna)

9) Foxtrot (Israele)

10) Happy End (Austria)

