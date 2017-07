Da Atomica bionda e Cattivissimo me 3 al nuovo Cloverfield, i prossimi film in uscita per Universal

Con ancora nelle sale La Mummia interpretato da Tom Cruise e l'adrenalinico action Transformers - L'ultimo cavaliere di Michael Bay, la Universal ha annunciato alle giornate professionali del cinema di Riccione il proprio programma per il secondo semestre del 2017. Molto corposa si presenta l'offerta nel campo dell'action e del thriller, ma ci sarà spazio anche per il dramma, l'animazione e la commedia (in quest'ultimo caso, l'unico rappresentante è Daddy's Home 2, seguito del film del 2015 in cui ritroviamo i due bizzarri papà Mark Wahlberg e Will Ferrell insieme alla new entry Mel Gibson). Scopriamo insieme allora questa variegata proposta cinematografica, composta anche da opere di autori quali Darren Aronofsky, Tomas Alfredson, Stephen Frears e Sofia Coppola.

Agosto con Charlize Theron, Gru e i Minions

L'estate in casa Universal sarà all'insegna del thriller e dell'animazione con le uscite di agosto di Atomica bionda e Cattivissimo me 3. L'action diretto da David Leitch e interpretato da Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella e Toby Jones racconta la storia di Lorraine Broughton, importante spia dell'MI6 inviata a Berlino alla vigilia del crollo del Muro per smantellare un'intricata rete di spionaggio. Forse ancor più atteso, soprattutto dai giovani spettatori, è il terzo capitolo del franchise d'animazione di Cattivissimo me. In questa nuova avventura Gru si ritrova alle prese con una crisi d'identità a seguito dell'arrivo del temibile avversario Balthazar Bratt e di un inatteso gemello.

Un altro film d'azione per Tom Cruise e il nuovo Cloverfield

La componente action e thriller non sarà rappresentata dalla sola Charlize Theron alle prese con intrighi spionistici. Da settembre in poi, infatti, vedremo in sala Barry Seal - Una storia americana di Doug Liman, storia vera di un pilota (Tom Cruise) che, dopo essere stato accusato di riclicaggio di denaro sporco e traffico di droga, diventa informatore della CIA e contribuisce a incastrare Pablo Escobar. Si passa poi dalle parti dell'horror con Auguri per la tua morte di Christopher Landon, in cui Jessica Rothe rivive in continuazione lo stesso giorno della propria vita, avendo in questo modo l'opportunità di scoprire chi è il suo assassino. Ci sarà poi spazio anche per la fantascienza con il nuovo atteso capitolo della saga di Cloverfield, sul quale ancora non si quasi nulla, se non che si incentra su una squadra di astronauti a bordo di una stazione spaziale costretta a combattere per la sopravvivenza e che del cast fanno parte Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw, Daniel Brühl e David Oyelowo.

La carica degli autori

Come accennavamo già in apertura di articolo, in questa seconda parte di 2017 la Universal punta su quattro nomi di registi importanti, i cui film potrebbero anche avere un ruolo nella prossima stagione dei premi. Il primo di questi lavori che arriverà sui nostri schermi è L'inganno di Sofia Coppola, vincitrice all'ultimo Festival di Cannes del premio per la miglior regia, che riflette sul rapporto tra uomini e donne raccontando la storia di un caporale nordista soccorso dalle donne di un collegio femminile del Sud durante la Guerra Civile. Nel cast Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell. Judi Dench sarà protagonista del nuovo film di Stephen Frears Vittoria e Abdul, in cui si narra la straordinaria amicizia nata a fine Ottocento tra la Regina Vittoria e un giovane commesso indiano giunto in territorio britannico in occasione delle celebrazioni del Giubileo.

A proposito di grandi attori, vedremo all'opera un cast d'eccezione nel nuovo atteso lavoro dietro la macchina da presa di Darren Aronofsky, che a tre anni da Noah si è dedicato alle vicende di una giovane coppia la cui vita viene messa a dura prova da un inaspettato gruppo di ospiti. Il nutrito gruppo di interpreti è composto da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Ed Harris, Michelle Pfeiffer e Brian Gleeson. Molto attesa è anche la nuova opera di Tomas Alfredson, che dopo gli assai apprezzati Lasciami entrare e La talpa in L'uomo di neve dirige Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer, Chloë Sevigny, J.K. Simmons e Charlotte Gainsbourg per adattare sul grande schermo l'omonimo best-seller dello scrittore norvegese Jo Nesbø, in cui un investigatore e una brillante recluta devono investigare sul caso di un pericolosissimo serial killer.

Il listino Universal del secondo semestre del 2017

