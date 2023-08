Zona Bianca stasera su Rete 4, Roberto Vannacci tra gli ospiti: le anticipazioni del 30 agosto 2023

Zona Bianca torna stasera, 30 agosto 2023, su Retequattro in prima serata: il generale Roberto Vannacci sarà ospite in studio.

Zona Bianca torna in TV stasera su Retequattro in prima serata. Nel nuovo appuntamento Giuseppe Brindisi intervisterà il generale dell'esercito italiano Roberto Vannacci che, con il suo libro "Il mondo al contrario", ha diviso la politica e l'opinione pubblica.

Zona Bianca del 30 agosto

L'intervista a Roberto Vannacci

Un mese intenso per il generale Roberto Vannacci che, dopo l'uscita del suo libro autoprodotto (ora in cima alle classifiche di vendita), è stato destituito dal comando dell'IGM e ha visto il ministro della Difesa Guido Crosetto e lo Stato Maggiore dell'Esercito prendere le distanze dalla sua persona. Il motivo? Le posizioni omofobe, sessiste e filo-putiniane espresse in "Il mondo al contrario", definite da Crosetto "farneticazioni personali che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione". Non tutti però hanno chiuso la porta in faccia al generale: se il vicepremier Matteo Salvini l'ha difeso, la Lega ha addirittura aperto a una sua prossima candidatura tra le sue fila.

Gli stupri di Caivano e Palermo

Nel corso della puntata, un approfondimento sugli ultimi casi di stupro ai danni di minorenni avvenuti a Palermo e a Caivano.

Il cibo dei poveri secondo Francesco Lollobrigida

Infine, un punto sulle parole pronunciate dal Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e sulle polemiche che sono nate dopo la sua dichiarazione "I poveri mangiano meglio dei ricchi".