Ziggy: Morgan racconta David Bowie stasera su Rai2!

Stasera su Rai2, dopo il successo di Freddie, Morgan renderà omaggio ad un altro grande della musica internazionale, David Bowie, con lo speciale Ziggy, Morgan racconta David Bowie.

Da Life on Mars a Space Oddity, che nel 2019 festeggia i cinquant'anni, lo spazio e le stelle sono sempre state un motivo ricorrente nella produzione discografica di David Bowie. Dagli interni della terrazza del Palazzo Pirelli, in una atmosfera rarefatta e stellata, Morgan introdurrà le immagini del celebre tour Serious Moonlight e ci racconterà quanto Bowie sia stato davvero un personaggio "lunare" e unico nel panorama artistico e musicale del secolo scorso.

La vita di David Bowie è senza dubbio affascinante e infatti negli ultimi tempi si è vociferato uun tentativo di realizzare un biopic su di lui. Stardust, incentrato sui primi anni di carriera dell'artista, sarebbe già in preparazione anche se non potrà utilizzare le musiche di David Bowie visto che gli sono stati negati i diritti.