Zero Day: l'America è minacciata da un attacco informatico nel primo teaser della serie con Robert De Niro

È stato appena rilasciato il primo teaser trailer di Zero Day, la nuova serie limitata di Netflix che vede Robert De Niro nel ruolo del protagonista.

L'attore, che interpreta l'ex presidente degli Stati Uniti George Mullen, torna al centro dell'attenzione quando il paese è sconvolto da un massiccio attacco informatico globale. Nonostante abbia concluso il suo mandato, Mullen viene chiamato a presiedere la Commissione Zero Day, un gruppo incaricato di individuare i responsabili di un attacco cibernetico che ha messo in ginocchio la nazione.

La trama, il cast e il trailer di Zero Day

Zero Day esplora domande fondamentali sulla ricerca della verità in un mondo in crisi, dove le forze incontrollabili sembrano dilaniare la realtà. In un'epoca in cui le teorie della cospirazione prosperano e la disinformazione regna, la serie chiede: quanto di ciò che accade è il risultato delle nostre azioni, o addirittura frutto della nostra immaginazione?

Al centro della trama c'è George Mullen (De Niro), un ex presidente degli Stati Uniti chiamato a investigare su un devastante attacco informatico che ha causato la morte di migliaia di persone e un caos totale nel paese. Mullen dovrà affrontare i propri segreti oscuri mentre si sforza di scoprire la verità, combattendo nel contempo contro una crescente lotta per il potere, che coinvolge non solo il governo, ma anche Wall Street.

La serie è stata creata e prodotta da Eric Newman, che ha dichiarato di essere sempre stato un grande ammiratore di De Niro, una passione che gli ha permesso di realizzare il suo sogno di lavorare con l'attore. Newman, insieme a Noah Oppenheim e Michael S. Schmidt, ha co-creato il progetto. A completare il team di produzione ci sono Jonathan Glickman e Lesli Linka Glatter, che ha diretto gli episodi. Glatter vanta una lunga carriera come regista di serie acclamate come Mad Men, Homeland, Twin Peaks, Grey's Anatomy, The Good Wife, True Blood e The Walking Dead.

Il cast di Zero Day è stellare e include Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens, Gaby Hoffmann, Clark Gregg e McKinley Belcher III. La serie debutterà il 20 febbraio 2024 su Netflix.