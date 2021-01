Zendaya ha "rifiutato molte sceneggiature nel 2020", ecco perché

Zendaya è una delle giovani attrici più talentuose e in vista nel panorama hollywoodiano. A giudicare dalle sue affermazioni, la star ha anche dimostrato di avere una personalità di notevole livello. Come riportato da Indiewire, infatti, Zendaya ha affermato di aver rifiutato numerose sceneggiature a causa della cattiva scrittura dei personaggi femminili.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Gli ultimi anni sono stati davvero straordinari per Zendaya Coleman. Ultimamente, infatti, l'attrice ha trionfato agli Emmy con Euphoria e, in piena pandemia, ha girato Malcolm & Marie, film sentimentale e intimista interpretato anche da John David Washington. Il progetto sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 febbraio prossimo. A quanto pare, tra l'altro, l'attrice avrebbe anche buone possibilità di ricevere una nomination ai Premi Oscar per la sua interpretazione.

Una foto di Zendaya Coleman

Zendaya e Sam Levinson hanno discusso relativamente a Malcolm & Marie insieme a GQ Magazine. I due hanno descritto questo progetto come una sorta di lavoro a metà tra un prodotto Disney e un horror. In modo particolare, Zendaya ha raccontato: "Stavo stesa a terra fuori nel mio giardino perché non ho mobili da esterno e mi è venuto in mente di parlare con Sam. La sua proposta è stata quella di dare vita a una sorta di incrocio tra un film horror e K.C. Agente Segreto". Ciò che, più di qualsiasi altra cosa, ha convinto Zendaya ad andare avanti con il progetto, però, è consistito nella scrittura del personaggio femminile in sede di sceneggiatura.

A differenza di molte altre figure femminili, infatti, Marie non è la tipica fidanzata passiva né tantomeno un accessorio nella narrazione di qualche altra persona. A quanto pare, nel corso dell'ultimo anno, Zendaya ha ricevuto numerose proposte per progetti del genere. A questo proposito, l'attrice ha dichiarato: "Non erano necessariamente proposte cattive. Nessuno di quei personaggi femminili, però, spiccava in alcun modo. Il loro obiettivo era solo quello di aiutare il personaggio maschile di turno. Si trattava di personaggi femminili privi di arco di trasformazione e, quindi, di crescita".

Al momento, le prime recensioni critiche di Malcolm & Marie hanno lodato il film e sottolineato la straordinaria interpretazione di Zendaya.