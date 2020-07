Zendaya e John Washington hanno girato il film Malcolm & Marie durante la pandemia

Zendaya e John David Washington hanno girato un nuovo film intitolato Malcolm & Marie durante la pandemia e alla regia c'è Sam Levinson, già creatore della serie Euphoria.

Il progetto, rimasto fino a questo momento segreto, è stato realizzato rispettando tutte le possibili precauzioni e con l'approvazione dei vari sindacati del settore cinematografico.

Le riprese di Malcolm & Marie sono state effettuate tra il 17 giugno e il 2 giugno negli spazi di Caterpillar House a Carmel, California. Il film con star Zendaya Coleman e John David Washington aveva le approvazioni necessarie da parte dei sindacati WGA, DGA e SAG-AFTRA.

Il sito Deadline ha anticipato che il progetto diretto da Sam Levinson ha dei punti in comune con Marriage Story e affronterà delle tematiche sociali e riguardanti la pandemia legate alla situazione attuale della società. La location, descritta come una "meraviglia architettonica" rispettosa dell'ambiente ha permesso alla produzione di usare in maniera ridotta l'aria condizionata o il riscaldamento, elemento utile per mantenere la sicurezza durante le riprese. Il cast e la troupe, nelle due settimane precedenti alle riprese, si sono incontrati mantenendo il distanziamento sociale, indossando mascherine protettive e all'aperto. Gli attori hanno provato in un parcheggio per mantenere le distanze durante i quattordici giorni di quarantena e nessuno ha avuto il permesso di entrare o lasciare l'area durante le riprese.

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Il progetto è nato il 16 marzo quando il filmmaker è stato informato che le riprese della seconda stagione di Euphoria dovevano fermarsi. Durante la quarantena Zendaya lo ha chiamato e chiesto se poteva scrivere e dirigere un film. Dopo sei giorni era stato ideato Malcolm & Marie. Yariv Milchan e Michael Schaefer hanno sostenuto economicamente il lungometraggio e doneranno i loro proventi a enti benefici. Zendaya, Kevin Turen, Washington e Sam e Ashley Levinson si sono inoltre occupati della produzione e delle spese sostenute. Nel team della produzione c'è anche Scott Mescudi (Kid Cudi).

Sul set non erano impegnate più di 12 persone in contemporanea e all'inizio e alla fine di ogni giornata veniva misurata la temperatura corporea. La troupe ha inoltre disinfettato tutta l'attrezzatura e i set venivano preparati mentre il regista controllava in videoconferenza il lavoro per limitare la presenza delle persone. Gli attori hanno indossato i costumi, preparato i microfoni e si sono truccati senza nessun aiuto, oltre a essere sempre accompagnati in macchina sul set dallo stesso autista. Il cibo era confezionato singolarmente e il caffè veniva servito da una sola persona, oltre ad avere sempre posate, piatti e bicchieri monouso.

Ogni contatto fisico era vietato e tutte le persone coinvolte nella realizzazione del film hanno ricevuto una lista di regole da rispettare che includeva anche la pulizia delle maniglie delle porte e degli spazi comuni come il bagno dopo l'utilizzo, e altri dettagli come mantenere le unghie il più corte possibile, non condividere telefoni e chiavi ed eliminare i documenti cartacei.