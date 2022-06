Zendaya dopo le voci sulla gravidanza: "Devo proteggere la mia privacy, i fan lo hanno capito"

Durante una recentissima intervista di Vogue Italia, Zendaya non ha parlato direttamente delle voci su una sua presunta gravidanza, bensì ha ringraziato i fan che rispettano la sua privacy.

Zendaya, dopo che una serie di voci relative ad una sua presunta gravidanza hanno iniziato a circolare sui social media, ha affermato di amare i fan che rispettano i suoi "confini" e la sua privacy: la star di Euphoria ha parlato con Vogue Italia il 28 giugno 2022 a proposito del rapporto che ha con i suoi sostenitori e di come è stato crescere sotto i riflettori.

Zendaya ha spiegato alla rivista di aver sempre avuto un sano rapporto con i suoi fan: "Molti di loro sono cresciuti con me e mi hanno vista evolvere nella mia vita e nella carriera e, con ciò, molto spesso abbiamo anche la stessa età e vediamo la vita in modo molto simile."

L'attrice di Spider-Man ha continuato dicendo: "Con molti di loro condivido perfino i miei pensieri, le mie speranze e i miei desideri per il futuro, sia per la mia carriera che per il mondo. Questi fan stanno capendo che sono un essere umano e vogliono che io sia felice e io questo lo sento. Sono davvero rispettosi dei miei limiti, della mia privacy, che io devo proteggere, e delle cose che scelgo di mantenere private".

"Tante persone hanno condiviso le loro esperienze con me dopo che ho fatto Euphoria, mi hanno parlato della perdita, della dipendenza, del dolore o malattia mentale e delle lotte contro i loro demoni", ha spiegato Zendaya Coleman. "Le persone trovano i loro punti di connessione con questi personaggi che mi sento incredibilmente fortunata di poter incarnare, e si sentono molto legati a me. Questo mi dà uno scopo."