Zelig TV: da oggi su Amazon Prime Video il canale dedicato allo storico cabaret

Si accende oggi, su Amazon Prime Video Channels, Zelig TV, il canale on demand dedicato allo storico locale di cabaret milanese.

Su Amazon Prime Video Channels è arrivata Zelig TV, il nuovo canale on demand, disponibile da oggi, interamente dedicato al tempio della risata italiana e ai comici che ne hanno scritto la storia. Show, factual, talk show e chi più ne ha più ne metta: Zelig Tv è lo specchio digitale dell'attività creativa e artistica che da 35 anni contraddistingue lo s

torico locale di cabaret di Milano, fucina di talenti e content factory da sempre all'avanguardia.

Il catalogo di Zelig TV è composto da diversi format che affrontano la comicità da diverse e sempre originali angolazioni. Il pubblico potrà divertirsi con i comici più conosciuti e con i talenti emergenti di Zelig Time - condotto da Federico Basso e Davide Paniate - e con l'irriverente Fantastico Credici, un comedy show tra nonsense e follia; potrà gustare le pillole ironiche del road show People from e ascoltare le straordinarie e divertenti storie delle vite professionali (e non solo) dei comici più amati grazie alle interviste di Love Stories e Stars, quest'ultimo condotto da Giancarlo Bozzo, direttore artistico e fondatore, insieme a Gino e Michele, dello Zelig.

Senza mai perdere il gusto del divertimento, infine, l'offerta di Zelig Tv dedica ampio spazio anche al mondo dello sport e dell'arte, proponendo gli innovativi talk show Bar Spot e L'arte di vivere.

"Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con un partner così prestigioso come Amazon Prime Video" - spiega Mauro Torrente, Business Development Director di Zelig Media - "Una collaborazione che darà ancora più visibilità al nostro brand e che consolida il ruolo di Zelig Media come uno dai players più importanti nell'ambito del fun entertainment in Italia. Il canale Zelig TV verrà arricchito, nel corso del 2021 e del 2022, con un'offerta sempre più varia, che dal prossimo anno prevederà anche il lancio di nuove produzioni originali".