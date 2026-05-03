Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici sul palco tra risate e sorprese

Stasera domenica 3 maggio torna in prima serata su Italia 1 Zelig On, lo spin-off del celebre show comico nato dal mondo di Zelig. L'appuntamento è dalle 21:20 circa, anche in streaming su Mediaset Infinity, con la conduzione di Paolo Ruffini e Lodovica Comello.

Una nuova puntata tra giovani comici e sperimentazione

Il programma si conferma un vero laboratorio della comicità italiana, pensato per dare spazio a nuovi talenti e forme di linguaggio comico contemporaneo. Sul palco si alterneranno numerosi comici emergenti tra cui Alice Redini, Antonello Taurino, Chiara Lippi, Chibo, Davide Spadolà, Diego Casale, Fausto Solidoro, Federica Ferrero, Francesco Bozza, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Giancarlo Barbara, Marco Colonna, Mario Raz, Matteo Cesca, Nando Prati, Nikolas Albanese, Senso D'Oppio, Vincenzo Albano, Vincenzo Comunale, Virgigno e Wendy.

Un cast variegato che unisce nuove proposte e artisti già conosciuti, pronti a sperimentare stili diversi e nuove forme di stand-up e cabaret.

Il laboratorio della comicità firmato Zelig

Zelig On nasce come spin-off del brand storico di viale Monza e punta tutto sul talent scouting. Il progetto, curato sotto la guida creativa di Giancarlo Bozzo, valorizza comici emergenti selezionati in tutta Italia, molti dei quali provenienti dai social o dai laboratori di Area Zelig.

Il ponte tra nuove leve e grandi nomi della comicità

A rendere unico il format è anche la presenza di ospiti storici del cabaret italiano come Ale e Franz, Paolo Cevoli e Max Angioni, che intervengono durante la puntata creando un dialogo diretto tra esperienza e nuove generazioni. Zelig On si conferma così un format ibrido tra spettacolo e laboratorio creativo, dove la tradizione del cabaret incontra le nuove tendenze della comicità digitale e dei social, offrendo al pubblico uno sguardo sul futuro della stand-up italiana.

Dove vedere Zelig on in tv e in streaming

Il programma andrà in onda stasera, domenica 5 maggio 2026 alle 21:20 su Italia 1. Zelig on sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.