Volodymyr Zelensky ringrazia Mila Kunis e Ashton Kutcher per la raccolta fondi per l'Ucraina

Nel corso di una videocall svoltasi domenica, Volodymyr Zelensky, Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno commentato la situazione dell'Ucraina e dei 3.2 milioni di rifugiati. Zelensky ha scritto attraverso il suo profilo Twitter: "Mila Kunis e Ashton Kutcher sono stati tra i primi a rispondere al nostro dolore. Hanno raccolto 35 milioni di dollari e li stanno inviando all'Ucraina per aiutare i rifugiati".

Zelensky ha proseguito: "Sono grato per il loro supporto e impressionato dalla determinazione con cui hanno organizzato questa raccolta fondi. #StandWithUkraine".

La scorsa settimana, Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno utilizzato i loro social per ringraziare tutte le persone che hanno deciso di contribuire alla causa. I due hanno scritto: "Siamo sopraffatti dal vostro supporto. Due settimane fa vi abbiamo chiesto di unirvi a noi e ora abbiamo raggiunto la cifra mostruosa di 30 milioni di dollari. Ovviamente, non è questa la soluzione al problema ma, senza dubbio, contribuisce ad aiutare la popolazione. Il nostro lavoro non è terminato. Speriamo di raggiungere la cifra di 40 milioni di dollari, che sarà spedita a Flexport.org e Airbnb.org".