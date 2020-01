Zazie Beetz voce narrante di Breathe, un'esperienza in realtà aumentata

Zazie Beetz sarà la voce narrante di Breathe, un viaggio in realtà aumentata creato dall'artista e scienziato Diego Galafassi, che verrà presentato venerdì nella sezione New Frontier al Sundance Film Festival.

Il progetto racconta come ogni volta che inaliamo respiriamo le stesse particelle che abbiamo espirato quando eravamo bambini ed espiriamo particelle che faranno parte del respiro di qualcuno per centinaia di anni.

Il regista Diego Galafassi ha spiegato: "Per Breathe abbiamo cercato una presenza e una voce che potesse aiutare i partecipanti a riflettere su come, nell'aria, le nostre vite sono collegate a tutto ciò che è vivo. Come per molti di noi, io e Zazie Beetz condividiamo una storia simile che racconta la vita in diverse parti del mondo e della sensazione di essere in connessione con molti luoghi della Terra. La storia dell'aria che respiriamo è la storia di come le nostre vite sono profondamente intrecciate attraverso tutti i confini".

Breathe è uno dei tre progetti realizzati da Future of Culture Initiative - nata dalla partnership tra Sundance Institute, Johns Hopkins University e Stanford University - il cui obiettivo è quello di creare dei legami tra artisti, esperti in tecnologia, scienziati, legislatori, attivisti e leader negli affari per immaginare e ideare il futuro della cultura.