Zayn Malik, l'ex membro degli One Directon espulso da Tinder per catfishing

Nel corso di una recente intervista concessa a Nylon Magazine, l'ex-membro degli One Direction Zayn Malik ha rivelato di essere stato bandito da Tinder per colpa del catfishing.

Malik sta attualmente promuovendo l'uscita del suo nuovo album, Room Under the Stairs, e per l'occasione si è aperto sulla questione e ha parlato anche della sua esperienze nelle passate relazioni sentimentali, che gli avrebbero insegnato parecchio negli ultimi anni.

Malik, che in passato è stato legato sentimentalmente a Perrie Edwards delle Little Mix e a Gigi Hadid (da cui ha avuto una figlia), ha ammesso di aver tentato di usare l'app di incontri Tinder, ma non è andata come previsto.

"Non ha avuto molto successo per me, sarò onesto", ha raccontato. "Tutti mi hanno accusato di catfishing. Mi dicevano: "Perché usi le foto di Zayn Malik?". Sono stato cacciato una o due volte".

Malik si gode la sua vita da single

Oggigiorno il cantante non usa più le app per cercare di incontrare persone, ma si sta godendo questo capitolo della sua vita in cui si sente davvero indipendente. "Sono davvero soddisfatto e felice di essere single per la prima volta nella mia vita", ha aggiunto.

Malik aveva iniziato a frequentare la Edwards quando faceva parte della popolare boy band britannica One Direction. A un certo punto si sono fidanzati, ma alla fine si sono lasciati nel 2015. Più tardi, nello stesso anno, ha iniziato la sua relazione saltuaria con Hadid e i due hanno dato il benvenuto alla loro figlia Khai nel 2020. La coppia si è separata l'anno successivo.

"Probabilmente è saggio prendersi del tempo prima di investirlo completamente in un altro essere umano come partner per tutta la vita", ha proseguito Malik, sottolineando di aver imparato molto sulla vita, sulle relazioni e sulla genitorialità nel corso degli anni.

"Ho mia figlia solo per il 50% del tempo. Se potessi, la terrei al 90%. Andiamo a vedere Disney on Ice o il parco a tema Nickelodeon. Oppure andiamo in spiaggia. È così che passo il mio tempo libero".