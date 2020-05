È online ZalAbb - La piattaforma partecipativa di cinema del reale in streaming dell'associazione ZaLab (Michele Aiello, Matteo Calore, Davide Crudetti, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise).

Da oltre dieci anni l'associazione ZaLab produce e distribuisce in sala cinema libero, indipendente, sociale, con migliaia di spettatori che guardano i film e partecipano alla loro vita. Adesso è presente anche online con la piattaforma streaming ZalAbb.

L'intento è quello di creare uno spazio di condivisione, dove una community sostiene concretamente il lavoro di racconto del reale e contribuisce a orientarlo, attraverso la visione di film-documentari ma anche partecipando a momenti di dibattito, condividendo opinioni e proposte, assistendo e partecipando alle dirette e agli approfondimenti con gli autori per discutere su i film e i loro temi.

Ci si può iscrivere gratuitamente con l'intento di ricevere la newsletter periodica con notizie e riflessioni sui contenuti dei quali la piattaforma si arricchisce costantemente e per assistere agli incontri con gli autori (sulla pagina facebook di Zalab: https://www.facebook.com/zaLab/ e sul canale youtube Zabal tv: https://www.youtube.com/user/zalabTV), oppure si può diventarne veri e propri sostenitori, sottoscrivendo un abbonamento con un contributo di 10 euro ogni 2 mesi. Questo dà diritto anche alla visione in streaming delle opere presenti all'interno della piattaforma: una selezione del miglior cinema documentario d'autore italiano e internazionale, in costante aggiornamento. Il pagamento dell'abbonamento può essere sospeso e riattivato a proprio piacimento, senza dover rinunciare all'iscrizione alla piattaforma.

Ai titoli attualmente già disponibili su ZalAbb, ogni mese si aggiungono altri nuovi film del miglior cinema del reale, nazionale e internazionale: un'offerta che sostiene il mondo della produzione e della distribuzione indipendente, non solo con opere targate ZaLab, ma anche con quelle di altre case di produzione e distribuzione.