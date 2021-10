Zachary Joseph Horwitz si dichiara colpevole di aver truffato i suoi investitori utilizzando Netflix e HBO

Zachary Joseph Horwitz, l'attore accusato di aver usato nomi come Netflix ed HBO al fine di truffare i suoi investitori per oltre 230 milioni, si è dichiarato colpevole lunedì e rischia fino a 20 anni di carcere, secondo quanto riferito dal pubblico ministero. Lo schema Ponzi, nel suo complesso, ammonta a più di 650 milioni ed è andato avanti per svariati anni.

L'attore, residente a Los Angeles, ha utilizzato i soldi di un progetto durato anni per acquistare una casa da 6 milioni di dollari e ripagare centinaia di migliaia di dollari di debiti della sua carta di credito. Lunedì, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California ha dichiarato che l'imputato si è dichiarato colpevole.

Horwitz, secondo gli inquirenti, avrebbe mentito agli investitori dicendo loro che i loro soldi sarebbero stati utilizzati per garantire i diritti per i film che Netflix e HBO avevano accettato di distribuire all'estero. Gli accordi di licenza e gli accordi con Netflix e HBO, tuttavia, erano falsi: le due aziende hanno affermato di non aver mai fatto affari con lui e, sempre secondo gli inquirenti, la truffa nel suo complesso ha raccolto almeno 650 milioni di dollari.

"Il signor Horwitz si è preso la responsabilità delle sue azioni e questo è un passo importante in questo processo", ha affermato il suo avvocato, Ryan S. Hedges. Secondo il suo profilo IMDb, Horwitz ha 15 crediti di recitazione a suo nome, quattro dei quali sono per cortometraggi mentre nel resto dei titoli è accreditato come un extra senza nome.