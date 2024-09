Young Sherlock: Max Irons sarà Mycroft Holmes nella serie Prime Video

La serie Young Sherlock di Guy Ritchie ha ingaggiato il fratello maggiore del protagonista. Max Irons (Condor) è stato scelto come series regular della serie Prime Video e interpreterà Mycroft Holmes al fianco dello Sherlock di Hero Fiennes Tiffin. Le speculazioni sul casting di Irons sono iniziate il mese scorso, quando è stato fotografato sul set della serie; il suo personaggio non è stato rivelato fino ad ora.

Ispirata alla serie di libri di Andy Lane, Young Sherlock è descritta come una storia irriverente e ricca di azione sulle origini dell'amato detective di Sir Arthur Conan Doyle, in una rivisitazione di questo personaggio iconico. All'età di 19 anni, Sherlock Holmes (Fiennes Tiffin) è in disgrazia, crudo e senza filtri, quando si trova coinvolto in un mistero di omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo primo caso in assoluto con una selvaggia mancanza di disciplina, Sherlock riesce a svelare una cospirazione che cambierà la sua vita per sempre.



Sherlock Holmes 3, Guy Ritchie: "Dipende tutto da Robert Downey Jr."

I dettagli della serie

Oltre a Fiennes Tiffin, Irons si unisce a Dónal Finn, che interpreta James Moriarty, Joseph Fiennes (Silas Holmes), Natascha McElhone (Cordelia Holmes), Zine Tseng (Principessa Gulun Shou'an) e Colin Firth (Sir Bucephalus Hodge).

The Host: un bel primo piano di Max Irons tratto dal thriller fantascientifico

Ritchie sarà regista e produttore esecutivo. La serie è scritta e prodotta dallo showrunner Matthew Parkhill con i produttori esecutivi Simon Kelton, Ivan Atkinson, Simon Maxwell, Dhana Gilbert, Colin Wilson, Marc Resteghini e la co-produttrice esecutiva Harriet Creelman.

Nel corso degli anni, il ruolo di Mycroft Holmes è stato interpretato al cinema e in TV da attori come Mark Gatiss, Sam Claflin, Rhys Ifans, Stephen Fry, Hugh Laurie, Christopher Lee e Richard E. Grant.

Irons è noto per il suo ruolo principale di Joe Turner nella serie di thriller Condor della MGM, oltre che per The Little Drummer Girl della BBC/AMC e per i lungometraggi The Wife e Terminal di Margot Robbie. Ha recitato anche in Mistero a Crooked House, adattamento della BBC dell'opera di Agatha Christie, in Tutankhamon di ITV e in Woman in Gold di Simon Curtis. Tra gli altri suoi crediti figurano The Riot Club e la serie della BBC/Starz The White Queen.