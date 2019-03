You vs. Wild: Netflix annuncia lo show interattivo con Bear Grylls

You vs. Wild sarà il nuovo progetto interattivo di Netflix che debutterà il 10 aprile sulla piattaforma di streaming cercando di replicare il successo, per quanto riguarda gli ascolti, di Black Mirror: Bandersnatch.

Lo show, composto da otto episodi, avrà come protagonista Bear Grylls, il famoso esperto nel campo della sopravvivenza, che sarà impegnato in alcune missioni intorno al mondo, permettendo però agli spettatori di scegliere in che modo si svolgeranno gli eventi mostrati in ogni puntata.

La star del piccolo schermo ha dichiarato: "Sono così orgoglioso nel proporre questa serie interattiva live-action unica nel suo genere che darà realmente agli spettatori un pass in grado di farli accedere all'esplorazione del mondo e ai suoi paesaggi come se fossero nei miei panni. La posta in gioco è davvero alta in questo caso!".

Cindy Holland, responsabile delle srie originali di Netflix, ha dichiarato che i contenuti interattivi sono ancora un esperimento per la società e si stanno ideando modi per sviluppare e gestire questa tipologia di programmi.

La regia è stata curata da Ben Simms e tra i produttori ci saranno Bear Grylls, Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Rob Buchta e Delbert Shoopman.

Ecco il trailer, anche in questo caso "interattivo":