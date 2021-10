You 3, su Netflix in streaming da oggi

You 3 arriva su Netflix in streaming in Italia a partire da oggi 15 ottobre 2021 per svelare il prossimo capitolo della storia dell'inquietante Joe.

You 3 arriva su Netflix in streaming in Italia a partire da oggi 15 ottobre 2021, per svelare il prossimo capitolo della storia del romantico e inquietante Joe.

Nalla terza stagione di You, Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti), ora sposati e diventati genitori, si sono trasferiti nella mite California settentrionale, dove sono circondati da imprenditori tecnologici, mamme blogger e famosi biohacker. Il cast della nuova stagione della serie Netflix include anche Saffron Burrows, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Menhl, Chris O'Shea e Christopher Sean.

You 3 è prodotta da Berlanti Productions e Alloy Entertainment in associazione con Warner Horizon Scripted Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Silver Tree, Michael Foley e Justin Lo sono i produttori esecutivi. La seconda stagione di You si è classificata al n. 5 nella top ten delle serie più popolari di Netflix nel 2019, pochi giorni dopo la sua uscita. You 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.