Yoga Radio Estate 2026 stasera su Italia 1: la scaletta e i cantanti della seconda puntata

La seconda puntata di Yoga Radio Estate 2026 va in onda stasera su Italia 1 con la tappa registrata a Piacenza e tanti protagonisti della musica italiana pronti a salire sul palco.

L'estate della musica in televisione prosegue con un nuovo appuntamento di Yoga Radio Estate 2026, in onda questa sera, martedì 11 agosto, dalle 21.20 su Italia 1. Dopo la serata inaugurale ambientata a Riccione, la rassegna musicale organizzata da Radio Bruno fa tappa a Piacenza, dove lo scorso giugno Piazza Cavalli ha ospitato numerosi protagonisti della musica italiana.

Alla conduzione debuttano in coppia Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari, già protagonista delle precedenti edizioni. Le telecamere di Italia 1 hanno ripreso la grande serata piacentina per portare sul piccolo schermo le emozioni e le atmosfere del concerto.

Yoga Radio Estate 2026 stasera su Italia 1: la scaletta degli artisti

La seconda puntata accompagnerà il pubblico attraverso le esibizioni dei protagonisti della musica italiana. Tra un'esibizione e l'altra, non mancheranno anche i momenti dal backstage, con gli artisti chiamati a raccontare le emozioni vissute sul palco di Piazza Cavalli. Ecco la scaletta in ordine alfabetico degli artisti presenti nella puntata:

Anna Tatangelo

Cate Lumina

Cioffi

Clara

Ditonellapiaga

Dolcenera

Ermal Meta

Ernia

Frah Quintale

Francesco Renga

Gabry Ponte

J-Ax

LDA & Aka 7even

Nayt

Nicolò Filippucci

Noemi

Orietta Berti

Samurai Jay

Sangiovanni

The Kolors

Welo

Dove vedere Yoga Radio Estate 2026 in TV e streaming

L'appuntamento con Yoga Radio Estate 2026 è quindi fissato per questa sera, 11 agosto, in prima serata su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity: una nuova serata all'insegna della musica, con le immagini della tappa piacentina e tanti artisti pronti a salire sul palco.