YO! MTV Raps, il Best Of della prima stagione con Emis Killa stasera su Mtv

È stato un viaggio un po' freestyle, dal flow a tratti lento e poi spericolato: YO! MTV Raps, il programma leggendario di MTV USA, dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop è riuscito finalmente a trovare una sua espressione italiana. Per rivedere tutto il Best Of di questa stagione, stasera su Mtv (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) alle ore 22:00 andrà in onda un imperdibile riassunto con tutto ciò che è avvenuto sul palco di MTV. Ad accompagnare lo spettatore nel mondo della street culture ci saranno il rapper milanese Emis Killa e Valentina Pegorer: a loro il compito di far conoscere in maniera più approfondita la scena rap italiana, ma anche parlare più da vicino ai giovani, attraverso il genere musicale che oggi più li rappresenta.

Il meglio di questa edizione carica di energia che ha visto tra gli ospiti grandi esponenti della scena rap come Jake la Furia, Ensi, Chadia Rodriguez, Random, Il Tre, i Tauro Boys e tanti altri. Un viaggio nel rap fatto non solo di performance e video, ma anche di curiosità stravaganti, un pizzico di storia dell'hip hop e del rap, interviste e chiacchierate a tu per tu. Un modo scoprire che per fare rap saper stare su un palco non basta, ma bisogna possedere anche talento e carisma, l'anima dello scrittore e, come per gli sportivi appassionati, è necessario allenarsi costantemente sui propri pezzi.

Parallelamente al programma è stata creata anche una playlist disponibile sul canale MTV Music Italia di Spotify, composta da 500 brani rap italiani e stranieri dove trovano posto pezzi cult, successi di ogni epoca ma anche brani recentissimi, in una successione ragionata sui nomi del momento. È prevista anche una rotazione video dedicata a YO! MTV Raps in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) dal lunedì al venerdì alle 6.50 e alle 14.55, sabato e domenica alle 8.00. La rotazione e le repliche dello show andranno in onda anche su MTV Music (canale Sky 704), dal lunedì al venerdì alle 14.00 e alle 19.00 e sabato e domenica alle 15.00 e 21.00.

Il best of degli episodi di #YoMTVRaps lo trovi qui 👇😉 https://t.co/mCr75EhVCm — MTV Italia (@mtvitalia) June 25, 2020

Ma non è tutto: YO! MTV Raps continuerà ad avere un posto d'onore all'interno del brand iconico ViacomCBS Networks Italia, ben oltre la messa in onda del programma. Per tutto il mese di luglio sui profili social e il sito di MTV oltre ai video con il meglio dello show tv, ci saranno anche contenuti extra con i protagonisti dello show: Emis Killa e Valentina Pegorer. Radio partner del programma è TRX Radio, la prima radio italiana sul rap locale e internazionale che, oltre a seguire la programmazione musicale dello show, realizzerà interviste ai protagonisti, mentre Cosmopolitan Italy pubblicherà contenuti esclusivi sul proprio sito e sui social.

Il progetto YO! MTV Raps è riuscito a travalicare anche il concetto di programma tv per raccontare la cultura rap a 360 gradi. In quest'ottica YO! MTV Raps si è legato alla campagna Segnali d'Italia di IGP Decaux con il brand MTV, finanziando l'opera di OrMe ORTICA MEMORIA. Un progetto che - sempre nel mese di luglio - prevede la realizzazione di un murales dedicato alla musica e alla cultura hip hop italiana nel quartiere dell'Ortica di Milano e che coniuga perfettamente rigenerazione urbana e street art, mondo da sempre legato alla cultura rap italiana.

Dopo Regno Unito, Germania, Africa e Asia arriva anche in Italia il nuovo format televisivo, punto di riferimento della musica rap internazionale. Dopo il suo debutto in USA 30 anni fa - il 6 agosto 1988 - YO! MTV Raps è diventato il punto di riferimento per lo scenario hip hop. L'avvento del programma ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione di questo genere di musica: ha contribuito a creare un interesse mondiale aumentando l'attenzione nei confronti della cultura hip hop, fino a farla diventare un fenomeno mainstream musicale a livello mondiale.