Yeman Crippa: la RAI oscura la sua vittoria a Monaco 2022

Yeman Crippa ha vinto i 10.000 metri a Monaco 2022 ma la RAI ha oscurato la sua vittoria, preferendo mandare in onda il TG2. Gli spettatori di Rai2 hanno saputo solo più tardi che l'italiano si era aggiudicato la gara, superando sul rettilineo finale il norvegese Zerei Kbrom Mezngi.

Ancora una volta la RAI ci casca e con una bislacca gestione del tempo a disposizione decide di tagliare un'importante finale europea, quella che, solo pochi minuti dopo, ha regalato all'Italia la terza medaglia d'oro agli europei di Monaco nel campo dell'atletica. L'azienda di Viale Mazzini ha mostrato come sempre una scarsa duttilità, rovinando agli spettatori la finale dei 10mila metri.

Tutto per una manciata di minuti, la linea è stata tolta a circa 600 metri dal traguardo, proprio quando Yeman Crippa si preparava a lanciare lo sprint che lo ha portato a tagliare per primo il traguardo. La gara è continuata su RAI Sport HD, sul canale 58 del digitale terrestre, i telecronisti, presi di contropiede e visibilmente amareggiati, non sono riusciti ad avvertire i telespettatori del cambio di canale, improvvisamente è stata mandata in onda la pubblicità e il TG 2.

Non è la prima volta chela RAI taglia uno 'sport minore' per esigenze di rete, la polemica ha raggiunto i social, soprattutto Twitter, ma l'azienda a cui paghiamo il canone per ora non ha commentato. Tutti gli utenti dei social sono sicuri che, se l'evento avesse riguardato il calcio, il comportamento della RAI sarebbe stato totalmente diverso, il TG 2 avrebbe aspettato la fine della partita, dei tempi supplementari ed anche degli eventuali rigore, per "il rispetto degli spettatori", ma solo quelli che seguono il calcio.