Yellowstone, Luke Grimes sulle critiche: 'Molte persone vedono un cappello da cowboy e sono scettiche'

Luke Grimes ha condiviso pubblicamente le iniziali titubanze provate all'inizio della sua avventura nella serie Yellowstone, mostrando comprensione nei confronti di chi mal sopporta la serie creata da Taylor Sheridan, pur essendo in disaccordo:"Il primo anno in Yellowstone mi sentivo stupido indossando un cappello da cowboy. Ci vuole un po' prima che non ti sembri ridicolo. Ora, quasi non ci faccio caso".

L'attore Luke Grimes

L'attore capisce il motivo per il quale molte persone reagiscono in maniera negativa alla serie:"Penso che molte persone vedano un cappello da cowboy e un cavallo e pensino 'Oh, questo non fa per me, queste persone hanno usanze diverse'. È quasi come se prendessero questi personaggi imperfetti nello show e li attribuissero a qualche strano credo che gli hanno imposto. Nel frattempo, puoi avere una persona terribile come Logan Roy [protagonista di Succession] che vive in un appartamento a Manhattan e va bene".

Sei anni con Kayce Dutton

Negli ultimi sei anni, Luke Grimes ha interpretato il personaggio di Kayce Dutton nella serie di Taylor Sheridan, al fianco di Kevin Costner:"Se avessi potuto immaginare il mio ruolo da sogno all'età in cui ho ottenuto quel lavoro, sarebbe stato Kayce". Il più giovane dei fratelli Dutton è indiscutibilmente il più duro ma ha anche un profondo trauma emotivo e un rapporto piuttosto complicato con la moglie, una nativa americana la cui tribù lotta per reclamare la proprietà dei Dutton.

Luke Grimes è famoso da diversi anni per aver recitato nelle fortunate serie televisive Brothers & Sisters, nel ruolo di Ryan Lafferty Walker, in True Blood nel ruolo di James Kent al fianco di Anna Paquin e Stephen Moyer, e nella trilogia cinematografica di Cinquanta sfumature con Dakota Johnson e Jamie Dornan, nei panni di Elliot Grey. L'attore è stato scelto nel 2018 per affiancare la star di Yellowstone nella serie tv che ha fatto da apripista ad altre produzioni spin-off legate allo show ambientato in un ranch del Montana come 1883, 1923, 1944, 6666 e 2024.