Yaphet Kotto, interprete di Dennis Parker in Alien, è morto a 81 anni

Yaphet Kotto è morto all'età di 81 anni nella serata di lunedì 15 marzo 2021 nelle Filippine, l'attore aveva recitato nel film Alien e ha avuto inoltre un ruolo da villain nei film di James Bond.

La triste notizia è stata data dalla moglie Sinahon Thessa sui social media dove ha scritto: "Sono rattristata e sconvolta dalla morte di mio marito Yaphet, eravamo sposati da 24 anni". Il messaggio prosegue rivelando che il decesso è avvenuto alle 22.30.

Sinahon, ricordando Yaphet Kotto, ha scritto: "Hai interpretato un villain in alcuni dei tuoi film, ma per me sei un vero eroe e lo stesso lo pensano molte persone. Un uomo buono, un buon padre, un buon marito e un essere umano decente, una persona rara da trovare. Uno dei migliori attori a Hollywood, una leggenda. Riposa in Pace, amore, mi mancherai ogni giorno, eri il mio migliore amico, la mia roccia".

L'attore era nato a New York, il padre era arrivato negli Stati Uniti dal Camerun e la madre era un'infermiera americana. Kotto ha iniziato a studiare recitazione a soli 16 anni e a 19 aveva poi incominciato a lavorare a Broadway. Nel 1964 ha debuttato nel mondo del cinema recitando in Nothing But a Man e quattro anni dopo ha avuto un ruolo in Il caso Thomas Crown.

Yaphet ha ottenuto la popolarità internazionale con la parte del malvagio Dottor Kananga nel film Agente 007 - Vivi e lascia morire, con Roger Moore nella parte dell'agente 007, e con il ruolo di Dennis Parker in Alien, diretto da Ridley Scott.

Kotto aveva inoltre rivelato di aver rifiutato di far parte del cast del film L'impero colpisce ancora: "Volevo tornare sulla Terra. Avevo paura che se avessi girato un altro film ambientato nello spazio dopo Alien mi avrebbero offerto solo ruoli di quel tipo". Tra le parti che aveva rifiutato anche quella di Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation: "Avrei dovuto recitare in quella serie, ma me ne sono andato. Quando stai girando film hai la tendenza a rifiutare parti per la tv, come quando sei all'università e ti chiedono di andare al ballo del liceo. Dici di no".

Tra i tanti film realizzati in carriera ci sono Brubaker, L'implacabile, Prima di mezzanotte, Rubare alla mafia è un suicidio, Rapporto al capo della polizia, A pochi secondi dalla fine, Eye of the Tiger, Freddy's Dead: The Final Nightmare.

Kotto ha recitato anche in alcune serie televisive come La signora in giallo, Death Valley Days e For Love and Honor. Tra i suoi ruoli più famosi quelli in Homicide: Life on the Street, nel film tv Raid on Entebbe che gli ha permesso di conquistare una nomination agli Emmy, e parti in A-Team, e Law and Order.

L'attore aveva ripreso il ruolo di Parker in occasione del videogioco Alien: Isolation.

Ava DuVernay lo ha ricordato dichiarando: "Era uno di quegli attori che meritava molto di più rispetto alle parti che ha avuto". Edgar Wright lo ha invece descritto come "una presenza brillante e magnetica".