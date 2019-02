Y: The Last Man, il fumetto diventa una serie tv con Diane Lane

Y: The Last Man, il fumetto di Brian K. Vaughn e Pia Guerra, diventerà una serie tv destinata a FX e ambientata in un mondo post-apocalittico in cui un evento catastrofico ha decimato ogni individuo di sesso maschile con l'eccezione di un unico essere umano. Il nuovo mondo è quindi guidato dalle donne e le puntate esploreranno tematiche legate al genere, alla razza, alle classi sociali e alla sopravvivenza.

Il progetto si intitola semplicemente Y e avrà Diane Lane nel ruolo della protagonista, mentre il cast è composto anche da Barry Keoghan, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland e Amber Tamblyn.

Gli showrunner e produttori esecutivi sono Michael Green e Aida Mashaka Croal, mentre nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson, Brad Simpson e Brian K. Vaughan.

Il pilot è stato diretto da Melina Matsoukas.

Croal e Green hanno dichiarato che la storia originale unisce umorismo, riflessioni e profondità, delineando un racconto che permette di riflettere sulla società contemporanea e sulle sue divisioni.

Il fumetto ha debuttato nel 2002 ed è composto da 60 numeri. L'opera ha conquistato tre Eisner Awards e un Hugo Award nella categoria Best Graphic Story.