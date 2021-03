xXx - Il ritorno di Xander Cage: l'action thriller con Vin Diesel stasera su Italia 1

Vin Diesel sbarca in prima serata con xXx - Il ritorno di Xander Cage, in onda stasera su Italia 1 alle 21:20, terzo capitolo della serie action iniziata nel 2002.

Appuntamento con l'azione stasera su Italia 1 dove, alle 21:20, arriva xXx - Il ritorno di Xander Cage, il thriller diretto nel 2017 da D.J. Caruso con protagonista Vin Diesel, che torna a vestire i panni di Xander Cage dopo 15 anni (il primo capitolo della serie cinematografica risale al 2002).

xXx - Il ritorno di Xander Cage: Vin Diesel in moto in una scena d'azione del film

Xander Cage (Vin Diesel) era stato dato per morto, ma ritorna per un'impegnativa e segreta missione assegnatagli dall'agente Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson).

L'agente governativo abbandona l'esilio autoimposto per affrontare il temibile guerriero Xiang (Donnie Yen) e il suo team nella corsa alla ricerca dell'arma letale nota come "Pandora's Box"". Affiancato da un gruppo di aiutanti nuovo di zecca, Xander verrà risucchiato in una cospirazione mortale, che lo porterà a dover lottare per sopravvivere.

Terzo capitolo della serie action che era cominciata nel 2002 con xXx, ed era proseguita (senza Vin Diesel) nel 2005 con xXx 2: The Next Level, questo xXx - Il ritorno di Xander Cage, che nel 2017 è stato candidato a ben 5 Teen Choice Award, dovrebbe essere seguito da un quarto film, annunciato proprio dalla casa di produzione di Diesel nel 2018, ma di cui al momento non si conoscono nè lo stato di lavorazione nè una possibile data di uscita.