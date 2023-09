X-Men: i Marvel Studios inizieranno la ricerca dello sceneggiatore del nuovo film in autunno?

Il ritorno degli X-Men sul grande schermo potrebbe avvicinarsi: i Marvel Studios sembra abbiano in programma la ricerca del giusto sceneggiatore per il prossimo film dedicato ai mutanti.

L'intenzione, secondo Deadline, sarebbe quella di sentire i pitch legati al progetto in autunno.

L'atteso reboot

Nonostante non ci sia alcuna fretta nel dover cercare un autore per il prossimo film degli X-Men, non essendoci una data fissata per la sua uscita nelle sale, tra le fila della Marvel l'intenzione sarebbe quella di prendere una decisione nei primi mesi del 2024.

Da tempo i fan dei personaggi stanno attendendo di scoprire il destino degli X-Men dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney, avvenuta nel 2019.

Recentemente alcuni elementi inseriti in altri progetti, come nel season finale della serie Ms. Marvel, hanno fatto pensare che ci sia l'intenzione di riportare presto in azione i mutanti. Da parte di Kevin Feige e del suo team, tuttavia, per ora non c'è alcuna conferma.

E fu così che Zio Paperone ruppe il salvadanaio e comprò gli X-men

Nell'attesa, i fan degli X-Men potranno rivedere Hugh Jackman in versione Wolverine nell'atteso Deadpool 3, le cui riprese sono attualmente sospese a causa dello sciopero degli attori.

La star australiana ha infatti accettato di recitare accanto al suo amico Ryan Reynolds che, da anni, gli chiedeva di apparire nelle avventure dell'irriverente mercenario.