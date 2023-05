X-Men '97: svelati i leader del gruppo nella serie animata Marvel

Lo sceneggiatore principale e produttore dei Marvel Studios Beau DeMayo ha confermato via Twitter che saranno Ciclope e Tempesta a guidare il gruppo protagonista della nuova X-Men '97, serie d'animazione sequel di X-Men: The Animated Series, andata in onda dal 1992 al 1997.

Lo show continuerà le storie di Jean Grey, Ciclope, Rogue e Gambit dopo la partenza di Charles Xavier nel finale di X-Men: The Animated Series. Mentre tutti questi personaggi sono confermati nel cast del cartone animato, DeMayo ha chiarito che il revival si concentrerà principalmente sui mutanti Scott Summers e Ororo Munroe, alias Ciclope e Tempesta.

X-Men '97 è stato annunciato per la prima volta nel novembre del 2021. La maggior parte dei doppiatori originali di X-Men: The Animated Series tornerà per il nuovo show di Disney+, e i concept art mostrati finora hanno svelato Ciclope, Tempesta, Jubilee, Jean Grey, Wolverine, Bestia e Gambit nei loro classici costumi anni '90.

X-Men '97: il revival della serie animata potrebbe durare quattro stagioni

Appariranno anche Magneto e Mr. Sinister, quest'ultimo nel ruolo di cattivo principale. Secondo la sinossi ufficiale dei Marvel Studios, "Tempesta e Wolverine cercano di portare avanti gli X-Men. Magneto entra in scena e vuole sostituire Charles Xavier. Sinister arriva per cercare di porre fine agli X-Men una volta per tutte".