X Factor 2021, quarta puntata Live stasera su Sky Uno e NOW: ospiti e scaletta

Stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - un'altra serata elettrizzante e carica di tensione per X Factor 2021 con la quarta puntata dei Live. Anche in questo appuntamento altri due artisti in gara dovranno abbandonare per sempre il palco dello show di Sky prodotto da Fremantle.

Grande attesa per una performance speciale: dopo aver mostrato al tavolo un legame intenso - un'amicizia capace sin dalle Audition di conquistare il pubblico e i fan, che li hanno acclamati a gran voce sui social - Emma e Mika saliranno insieme sul palco del Teatro Repower, per la prima volta a X Factor, per un duetto imperdibile.

Tutta l'attenzione rimarrà sulla gara tra i cantanti. Dopo i primi 3 Live Show, la situazione tra i quattro roster è ancora equilibrata: due concorrenti a testa per Emma, con Le Endrigo e gIANMARIA; Hell Raton, con Baltimora e Versailles; e Mika, con Fellow e Nika Paris. Manuel Agnelli ha conservato il trio originario, potendo schierare ancora Bengala Fire, Erio e Mutonia.

La scaletta

Due manche attendono i concorrenti. La prima sarà la consueta e amatissima "giostra", l'esibizione a catena di tutti e 9 i cantanti: senza un attimo di respiro e senza sosta, riproporranno uno dopo l'altro i propri brani originali già noti al pubblico realizzando un spettacolo intensissimo.

E così, Baltimora farà riascoltare "Altro", i Bengala Fire torneranno con "Valencia", Erio con "Amore Vero", Fellow con "Fire", gIANMARIA con "I Suicidi"; e ancora Le Endrigo faranno risentire "Cose più grandi di te", i Mutonia "Rebel", Nika Paris "Tranquille (Mon coeur)" e Versailles "Truman Show": già al termine di questa prima manche, uno di loro dovrà abbandonare #XF2021.

A seguire, gli 8 artisti rimasti in gara si esibiranno in una seconda manche di cover scelte per loro dal proprio giudice, al termine della quale i due meno votati andranno al ballottaggio e si sottoporranno al giudizio del tavolo. Per il proprio roster, Emma ha assegnato "Malamente - Cap 1: Augurio" di Rosalía a Le Endrigo, messi alla prova sul flamenco pop di uno dei pezzi di culto del 2018, e "Stella di mare" di Lucio Dalla a gIANMARIA, che ne riscriverà le strofe rendendolo come sempre molto emotivo. Per i propri cantanti, Hell Raton ha scelto "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti per Baltimora, che ha scelto di riarrangiare in chiave "electro" il brano, e "Cercami", uno dei pezzi più amati e conosciuti nella discografia di Renato Zero, per Versailles. Nel roster di Manuel Agnelli, "Evil" degli Interpol è il brano indicato per i Bengala Fire, per continuare il proprio percorso tra le grandi band del rock; a Erio ha affidato "London Calling" dei The Clash per reinterpretarlo a suo modo; infine, con "Gigantic" dei Pixies, i Mutonia saranno chiamati a confrontarsi con un altro brano storico della band alternative rock. Infine, Mika ha assegnato "Anche Fragile" di Elisa a Fellow, che dunque sarà alle prese per la prima volta con un brano in italiano (per l'occasione riarrangiato), e "Dernière danse", hit del 2013 di Indila che ha raccolto centinaia di milioni di stream e views del video, a Nika Paris.

Ospiti

Ospiti del quarto Live saranno tre giovani e talentuosissimi esponenti della nuova scena musicale italiana: Young Miles, J Lord e Shari, che proporranno "Testamento (La resa dei conti)", brano di Bloody Vinyl - che vede tra i protagonisti Slait e i due producer multi-platino Low Kidd e Young Miles - featuring J Lord e Shari che rappresenta un vero e proprio omaggio in musica e barre, in attesa della resa dei conti finale, alla serie italiana dei record Gomorra (in arrivo in prima TV mondiale il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su NOW). "Testamento (La resa dei conti)" è l'eredità delle strade di Napoli, immortalate da tantissime delle scene più famose e indimenticabili di Gomorra - La Serie. Un flow cupo e potente che cresce ed esalta barra dopo barra, con J Lord, rapper 17enne di Casoria, che nelle strofe in napoletano da lui scritte ripercorre i momenti più memorabili del tormentato rapporto fra Ciro l'Immortale/Marco D'Amore e Genny Savastano/Salvatore Esposito, e Shari (già ospite di Salmo ne "L'angelo caduto" del suo ultimo disco "FLOP") che, in un chorus liberatorio e toccante, apre una melodia in cui dare voce a tutte le emozioni trattenute da J Lord.