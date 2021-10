X Factor 2021, gli Home Visit stasera su Sky Uno: ospiti e anticipazioni

X Factor 2021 torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW con gli Home Visit, decisivi per accedere ai Live: ecco ospiti e anticipazioni.

A X Factor 2021 è il momento degli Home Visit, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW: è lo scoglio decisivo, una corsa lunga 6 settimane, dopo decine di Audition e di performance, e finalmente i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika individueranno i 12 protagonisti dei Live.

Lo show di Sky prodotto da Fremantle giunge quindi al momento più atteso, la scelta dei 3 artisti che andranno a comporre ciascuna delle 4 squadre. Una decisione che non sarà affatto facile per i giudici, che dapprima ascolteranno per un'ultima volta i 5 artisti che ognuno di loro ha portato con sé dai Bootcamp, quindi dovranno trovare i 3 che più meritano di accedere agli show in diretta, la vera e propria competizione di X Factor 2021.

Ciascuna squadra verrà formata sulla base della novità di #XF2021, l'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: nessuna limitazione, nessuna categoria di sesso o età. Una sola regola: in ogni squadra almeno un solista e una band. Alla fine della puntata sarà Ludovico Tersigni a proclamare come sempre la fine delle selezioni, dando l'appuntamento alla prossima settimana per i Live, al via il 28 ottobre.

Come sempre, i giudici non ascolteranno da soli i propri cinque concorrenti, ma porteranno con sé agli Home Visit alcuni ospiti a cui chiedere opinioni e confronti sulle esibizioni dei cantanti. Emma avrà al suo fianco il duo rivelazione della scena cinematografica internazionale, Damiano e Fabio D'Innocenzo, registi e sceneggiatori eclettici, vincitori dell'Orso d'argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2020 per Favolacce e tra i protagonisti dell'ultima Mostra del cinema di Venezia con America Latina.

Davanti a loro si esibiranno Edo, 21enne di Adria (Rovigo); il 18enne di Vicenza gIANMARIA; la band de Le Endrigo, ragazzi bresciani tra i 27 e i 30 anni; la band dei Riva, tre ragazzi napoletani di 36 e 37 anni; e la 21enne casertana Vale LP.

Hell Raton per la sua Home Visit ospiterà Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra - La Serie, e attore di primo piano della nuova scena italiana, grande appassionato di musica e per Manuelito consigliere anche su un elemento importante come quello visivo, sempre un valore aggiunto nella produzione musicale.

Con lui, Manuelito ascolterà e osserverà con attenzione le esibizioni dei Karakaz, band formata da musicisti tra i 21 e i 29 anni sparsi tra Milano, Bassano del Grappa, Ala (Trento) e Ventimiglia; di M3lli e G3mma, 22 e 20 anni, di San Miniato (Pisa); di Mira, studentessa 18enne di Caserta; del 20enne di Ancona Edoardo Spinsante; e del 24enne di Venosa (Potenza) Versailles.

Manuel Agnelli accoglierà Marco Giallini, attore amatissimo dal pubblico, la cui attitudine sarà preziosissima per il giudice in una fase di scelte così delicate come gli Home Visit. Sarà quindi Giallini a supportarlo negli ascolti di Nava, 28enne nata a Teheran; dei Bengala Fire, band formata da giovani tra i 23 e i 28 anni provenienti da Treviso; di Erio, 35 anni, di Ponsacco (Pisa); dei Mutonia, band composta da ragazzi tra i 25 e i 28 anni, di Ceprano e Cerveteri, rispettivamente in provincia di Frosinone e Roma; e di Phil Reynolds, 37enne di Marostica (Vicenza).

Con Mika ci sarà Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia: saranno loro due ad ascoltare le ultime, decisive, esibizioni, di Fellow, 21 anni, di Torino; di Karma, 20 anni, proveniente da Venosa; dei Mombao, duo di musicisti e performer, 31 e 29 anni, di Trieste e Segrate (Milano); di Nika Paris, 16enne di origini bulgare trasferitasi a Milano per cantare (sognando il palco di X Factor); e dei Westfalia, band composta da ragazzi tra i 27 e i 32 anni provenienti da Bologna, Milano e Porto Mantovano.

Ognuno dei 4 giudici dovrà ascoltare e seguire con attenzione ogni attimo delle performance, con il difficile compito di individuare i tre artisti che li seguiranno ai Live. La sfida è apertissima. E li attendono i Live Show di X Factor 2021 dal Teatro Repower di Assago (Milano), dal 28 ottobre su Sky e NOW.