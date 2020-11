X Factor 2020, terza puntata: Santi eliminato

Un nuovo addio e un ritorno atteso nella terza puntata di X Factor 2020: da una parte l'uscita di scena di un altro concorrente, Santi dopo uno scontro finale con Blue Phelix, entrambi della squadra degli Under Uomini guidata da Emma Marrone, e dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, dall'altra un ospite come Fedez, di ritorno sul palco del talent show di Sky dopo esser stato giudice per diversi anni. L'artista ha interpretato il suo singolo Bella storia, un viaggio nelle sonorità anni '80 tra pop elettronico e sintetizzatori, per raccontare la voglia di buttarsi senza freni in una relazione per viverla al cento per cento.

Il cantante italiano non è stato, però, che uno degli ospiti di questa puntata, aperta da Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, che hanno inaugurato la serata con il loro successo Hypnotized, prima di lasciar spazio ad Alessandro Cattelan, ancora in collegamento da casa, e Daniela Collu che ha presentato la gara che si è sviluppata in due manche, come di consueto, dando spazio sia a cover che ad altri inediti dei talenti dello show.

X Factor 2020, terza puntata: NAIP sul palco

Apertura con Sparami, nuovo inedito di Cmqmartina, che ripercorre lo stile a cui la giovane cantante ci ha abituati in queste prime puntate. A seguire Blind con Cicatrici, che completa il discorso iniziato con il suo primo inedito al debutto. Prova delicata per Vergo con La cura di Franco Battiato, canzone molto amata e importante, che riesce a riprodurre in modo più che dignitoso. Solita carica di energia per i Little Pieces of Marmalades con il brano originale LPOM, che li rappresenta in tutto e per tutto, mentre la chiusura della prima tornata di artisti è stata affidata a Santi con il suo inedito Morrison, che non convince né giudici né pubblico da casa, mandando il ragazzo al ballottaggio.

X Factor 2020, terza puntata: un momento dell'esibizione del Melancholia

Apertura di seconda manche sulle spalle di Blue Phelix che presenta un altro suo inedito, Mi ami, che non gli permetterà di superare gli altri artisti che lo hanno seguito. Convincente infatti MyDrama con Vieni con me, un altro inedito, e soprattutto N.A.I.P. che con il suo brano Oh Oh Oh ha messo in piedi il solito folle spettacolo. Sempre a fuoco anche Casadilego, nonostante la tracheite sofferta in settimana e il fatto che Lontanissimo sia una canzone diversa da quelle a cui ci aveva abituati. Chiusura affidata alla carica elettropunk dei Melancholia con Grounds degli Idles, altra canzone che i ragazzi della squadra di Manuel Agnelli hanno fatto propria.

Dopo tre puntate, questa edizione anomala di X Factor lascia anche la squadra di Emma Marrone, quella degli Under Uomini, con due soli concorrenti in gara dopo quelle delle band di Agnelli e gli Over di Mika. L'appuntamento con il talent show Sky è per la prossima settimana, ma nel frattempo spazio di Daily in onda ogni giorno alle 19:35 circa e il sabato alle 19 con X Factor Weekly.