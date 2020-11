X Factor 2020, seconda puntata: Eda Marì e i Manitoba i due eliminati

Quella di questa sera è stata una seconda puntata di X Faxtor 2020 contraddistinta dal ritorno sul palco del talent show Sky dei Måneskin con il loro nuovo singolo Vent'anni, ma strana: In primo luogo per l'annunciata assenza di Alessandro Cattelan, risultato positivo al Covid-19 e sostituito da Daniela Collu, già presentatrice dell'approfondimento di Hot Factor; in secondo luogo per un ritorno alle cover dopo la sorpresa della scorsa settimana di aver aperto l'edizione 2020 con gli inediti dei ragazzi in gara.

X Factor 2020: Alessandro Cattelan in collegamento da casa

Sono due i concorrenti eliminati nella seconda puntata di X Factor 2020: prima di tutto Eda Marì, uscita di scena quasi subito nel ballottaggio con Santi, uno scontro annunciato la scorsa settimana tra la meno votata della prima puntata e il meno ascoltato in streaming nel corso della settimana successiva; in seconda battuta i Manitoba, sconfitti nel ballottaggio finale con l'altro meno votato della serata, ancora una volta Santi.

X Factor 2020: i Little Pieces of Marmalade nel secondo live

La gara ha avuto il consueto e tradizionale sviluppo ed è stata divisa in due manche che hanno portato i due concorrenti meno votati allo scontro finale. Nella prima hanno aperto le danze i Little Pieces of Marmalade con una versione tirata di Sabotage dei Beastie Boys, perfetta per il loro stile energico. Subito dopo è stato il turno di Mydrama, emozionante con Bella così di Chadia Rodriguez feat. Federica Carta. Solita geniale performance per N.A.I.P., che ha reso sua Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino, mentre Blind ha sfruttato la base di Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys per eseguire un proprio testo. Qualche critica alla cover de Il mio canto libero di Lucio Battisti interpretata da CmqMartina, che secondo i giudici ha peccato di scarsa carica emotiva. In chiusura della prima manche, i Manitoba si sono esibiti in uno dei successi dei Ramones, I Wanna Be Sedated, che non è bastato per evitare loro di finire al ballottaggio.

X Factor 2020: Casadilego nel secondo live

Apertura di grande impatto per la seconda manche con i Melancholia e la loro cover di Bloodmoney di Poppy, dopo i quali Blue Phelix ha sfruttato Sciccherie di Madame per assecondare la propria teatralità. E ritorno da te di Laura Pausini è stata una sfida importante per Vergo, "uno di quei brani che probabilmente era meglio non toccare. Salvo dopo il primo ballottaggio, Santi ha interpretato 8 miliardi di persone di Frah Quintale che non è bastato a evitargli un secondo scontro finale, mentre ha chiuso la gara all'insegna dell'emozione Casadilego con Xanny di Billie Eilish, uno dei suoi riferimenti musicali.

Il prossimo appuntamento con X Factor 2020 è come sempre per giovedì prossimo, oltre che quotidianamente con il daily in onda nel pre-serale di Sky Uno, con dieci concorrenti ancora in gara, sono le squadra degli Over di Mika e quella dei gruppi guidata da Manuel Agnelli.